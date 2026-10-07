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林姿妙涉貪喊冤 律師：不明金流3250萬全是借貸、她窮到連鬼都怕

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

宜蘭縣長林姿妙被控不法協助地主免課112萬元土地增值稅，並有不明金流3250萬元、可疑財產800萬元，一審依圖利等罪判刑12年6月。案件上訴二審，台灣高等法院今開庭審理，林姿妙仍否認犯罪，激動以台語表示「法院是主持公道的，不能把罪推到她身上」，請求法官判她無罪。

檢方指控，林姿妙2019年擔任宜蘭縣長期間接獲地主陳情，請求協助非農用地（羅東鎮1558地號）免徵112萬元土地增值稅，換取免費使用另塊土地（羅東鎮98地號）籌建韓國瑜2020年總統大選競選總部，不法獲利約240萬元，涉犯收賄罪。

此外，林姿妙自2010年3月起擔任羅東鎮長，2018年12月25日起擔任宜蘭縣長，收入僅每月3萬元租金及約15萬元月薪，卻借用人頭帳戶開支票換現金偽裝借款，不明金流達3250萬元，未說明可疑來源的財產則有8百萬元，涉財產來源不明。

一審宜蘭地院審理，認定免徵土地增值稅部分確實違法，但林姿妙無償使用98地號土地作為2020年競選總部，並不足以證明與免課稅間具對價關係，因此變更起訴法條，依圖利罪、公務員財產來源不明罪、特殊洗錢等罪，判她12年6月有期徒刑。

案件上訴二審，高院審理進入最後階段，今開庭行言詞辯論。檢方論告，1558地號土地2016年間違法堆填土石且鋪有柏油，也曾遭宜蘭縣府裁罰列管，地主卻偽造不實土方移出證明，甚至挖個洞、種棵芭樂樹，意圖偽裝農用。

檢方指出，林姿妙明知1558地號不符農業用地規定，卻仍指示局處虛偽認定合規，開立不實農用地證明，讓地主免徵土地增值稅，且有時任建設處代理處長吳朝琴、農業處長康立和、農務科長吳東原證稱「縣長交代不要讓地主被罰」、「縣長關心」等語。

輪到林姿妙發言時，她幾次激動站起身，以台語強調她「沒有犯罪」，一路被冤枉至今。林的律師則表示，1558地號早在2017年就被認定農用，當時准課田賦就是最好的證明，且該處種植的芭樂樹茁壯，絕非一朝一夕可長成。

林的律師指出，芭樂樹雖未大量種植販賣，該處土地也可能有堆積砂石或曾被列管，但都不妨礙地主耕作而屬於農用無誤，本就不該被課徵土地爭執稅，不生圖利問題。

至於不明財產來源部分，林的律師表示，林姿妙就是長期、反覆向親友借錢，甚至因此抵押不動產，並在日後清償後再去借款，檢方竟把每次借款金額加總，當作同時存在的財產，以此說成她財產來源不明，完全是沒有財務觀念。

林的律師直言，林姿妙就是窮，自38歲守寡以來到處去借錢，所幸丈夫生前向結拜兄弟「託孤」，兄弟也信守承諾讓她借支票，她就這樣「一直軋（即兌現）」，到最後「窮到連鬼都會怕」，卷內都有支票、借據可佐證，檢方卻忽視血淚斑斑的借貸紀錄，簡直是神邏輯。

宜蘭縣長林姿妙涉貪上訴二審，今赴高院出庭仍強調無罪，激動表示被冤枉。記者謝亞庭／攝影
宜蘭縣長林姿妙涉貪上訴二審，今赴高院出庭仍強調無罪，激動表示被冤枉。記者謝亞庭／攝影

林姿妙 律師 土地增值稅

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