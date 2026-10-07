嘉市警涉包庇電子遊藝場案 分隊長羈押近4個月30萬交保

嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長涉嫌與轄區電子遊藝場業者往來，捲入收賄、洩密及包庇疑雲，自6月遭羈押至今將近4個月。隨著檢調持續追查並陸續約談相關警界人員，嘉義地檢署昨天向法院聲請停止羈押，嘉義地院審酌偵查進度後，今天裁定何男30萬元交保。

檢調調查，第一分局疑有員警與轄區3間連鎖電子遊藝場互動密切，涉及收賄、洩漏勤務資訊及包庇等情事。嘉義地檢署6月9日指揮調查人員搜索第一分局，拘提何姓分隊長，並傳喚業者等共8人到案，複訊後依貪汙等罪嫌聲押何男及陳姓業者。

法院6月12日裁定何男羈押禁見，陳姓業者則以30萬元交保、限制住居，另林姓、蒲姓被告分別以3萬元、8萬元交保。何男不服羈押裁定提起抗告，台南高分院6月18日駁回；嘉義地院之後於8月12日裁定延長羈押2個月，何男因此持續遭羈押。

檢調追查期間，日前另約談一名釣蝦遊藝場業者，複訊後以10萬元交保。昨天再約談曾與何男共事的北鎮派出所陳姓所長及少年隊李姓偵查員，北鎮派出所林姓前所長也以證人身分到案，檢方複訊後均請回。

何男延押期限將屆，嘉義地檢署昨天向法院聲請停止羈押，並建議命何男提出20萬元以上保證金。嘉義地院審酌檢方提出的證據、案件偵查進度等情況，認為何男雖仍有羈押原因，但已無繼續羈押必要，因此裁定30萬元交保，停止羈押。

嘉義地院表示，停止羈押僅是針對有無繼續羈押必要所作的判斷，與何男是否成立犯罪無關；相關涉嫌違反貪汙治罪條例等犯行，仍由檢方持續偵辦，後續並由訴訟程序依法認定。