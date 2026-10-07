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彰化機車行火警釀3死 屋主未設住警器法官判刑1年半

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣北斗鎮一處套房2024年7月發生火警釀3死，莊姓屋主將房屋加蓋並隔間套房出租，全棟僅備一支滅火器且未設住宅用火災警報器，因微型電動二輪車充電短路引燃大火，房客逃生不及吸入濃煙死亡，彰化地院依過失致死罪判處莊男有期徒刑1年6月。

起訴與判決指出，莊姓屋主為彰化縣北斗鎮兩棟房屋的實際所有權人，卻未依法申請建照，即將原本僅3層樓的房屋違法增建至4樓，並加蓋一樓鐵皮屋隔間出租營利。

2024年7月30日清晨6點多，停放於一樓木隔板旁、由顏姓房客所有的微型電動二輪車因充電短路自燃，地面油漬助燃致火勢迅速穿透木牆，大量濃煙沿樓梯向上竄升至4樓，致顏姓租客，以及位於4樓頂樓套房的黃姓房客與同住蕭姓女子，均因無警報提示逃生不及，吸入過量濃煙、一氧化碳中毒休克死亡。

彰化地院審理，莊男承認未安裝住警器，但否認過失致死，辯稱起火原因與其無關，且黃姓房客欠租已打算搬離、蕭女非簽約租客，主張自己不具保證人地位。

法官指出，出租人對租客及經同意留宿的親友均負有提供安全居住環境義務，且黃男欠租未達法定2個月，租約未終止。火災發生於清晨，未設住警器的不作為與3人死亡具相當因果關係。法醫鑑定也顯示死者生前均有移動逃生跡象，死亡主因為一氧化碳中毒休克。

彰化地院審酌，莊男將房屋隔間成多間套房出租營利，卻疏未注意消防安全，違規未裝住警器且全棟僅備一支滅火器，危害程度甚大。考量其犯後否認犯行、至今未與被害人家屬達成調解，不予宣告緩刑，全案判處有期徒刑1年6月，全案可上訴。

彰化縣北斗鎮一處違章套房2024年7月發生火警釀3死，彰化地院將莊姓屋主依過失致死罪判處有期徒刑1年6月。圖／讀者提供
彰化縣北斗鎮一處違章套房2024年7月發生火警釀3死，彰化地院將莊姓屋主依過失致死罪判處有期徒刑1年6月。圖／讀者提供

彰化 機車行 法官 火災

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