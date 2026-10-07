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高雄11歲幼童吃泡麵反遭表姊凌虐 她見死不救竟傳訊給男友嘻笑被重判

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄11歲幼童和表姊同住，前年1月1日晚間，表姊不滿幼童偷吃泡麵便處罰交互蹲跳、半蹲，甚至拿棍棒抽打，幼童不堪重擊倒地，表姊也未送醫，直到隔天見情況未改善才送往醫院急救，幼童住院近兩個月仍宣告不治，高雄地院及高雄高分院依傷害致死罪判表姊12年徒刑。可再上訴。

判決指出，幼童出生後被診斷有輕度身心障礙，平常由住在鳳山的表姊及表姊男友負責照料，前年1月1日，表姊發現他偷吃泡麵，便要處罰交互蹲跳、半蹲。同日晚間7時許，表姊變本加厲，不僅徒手掌摑、用力捏胸，還持塑膠棍棒猛烈抽打其頭部與背部，體罰直到晚上10點才結束。

幼童負傷倒地昏迷，表姊也只是扶到沙發休息，直到隔天清晨見幼童仍舊昏迷才送醫，因腦部受傷嚴重，急救約2個月，同年2月28日仍宣告不治。表姊經雄檢調查後依傷害致死等罪嫌提起公訴。

高雄地院審理時，法官檢視驗傷報告，發現幼童到院時全身有高達21處新舊傷痕，致死原因應為左耳受到外力撞擊，導致左腦出血，因站不穩而右側著地，表姊未能及時送醫，導致幼童最終重度昏迷並死亡。

法官還發現幼童昏迷後表姊不僅未積極求救，甚至傳訊息給男友「我以為他真的要死了」，還傳捶地大笑的貼圖，「感覺腦子更有問題了」，顯見對於生命的漠視，態度異常冷血。

即使幼童父母與表姊以80萬元達成和解，但地院法官認為，表姊曾受校方多次通報並接受親職輔導仍毫無改善，即便表姊平時有提供基本生活照料，但功過仍無法相抵，依法重判12年徒刑。

表姊不服上訴，高雄高分院法官認為，表姊長期付出固屬事實，但「生活照料與肢體暴力不能功過相抵」，且發現孩子嘴唇發白缺氧時，竟傳送戲謔貼圖，顯見其對生命的極度漠視，一審量刑妥適，駁回上訴，維持原判徒刑12年，全案仍可上訴。

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高雄高分院。聯合報系資料照
高雄高分院。聯合報系資料照

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