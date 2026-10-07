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黨團協商被控打無聲電話騷擾 羅智強告柯建銘求償100萬敗訴確定

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

國民黨立委羅智強去年被民進黨立院黨團前總召柯建銘指控，稱他在黨團協商會議上利用「隱藏號碼」打無聲電話干擾發言，憤而提告向柯求償100萬元，一審卻吞敗。案件上訴二審，台灣高等法院審理認為，柯是基於親身經歷、過往經驗而發表相關言論，屬於可受公評事項的合理評論，不具違法性，今日駁回上訴，柯免賠確定。

羅智強主張，柯建銘去年5月15日於立法院第11屆第3會期黨團協商時，曾說「剛才羅智強有電話來打斷我發言，其實我知道每次我發言的時候，在關鍵時刻羅智強都偷偷打電話給我」、「不要耍這種小手段」等語，指控他惡意撥打電話騷擾。

羅智強指出，他當下已經否認，卻陸續被他人在社群新聞、政論節目傳述不實訊息，遭受負面評論。他也多次在臉書發文自清，但柯建銘後續接受媒體採訪時，又繼續以「我就知道是羅智強打的，難道要再去調通聯紀錄嗎？是男人就認」等言論誤導輿論，嚴重侵害他的名譽權，提告求償100萬元。

柯建銘不否認有相關發言，但反駁自身是維護身為立委的發言權利，且針對黨團協商會議過程回應媒體提問，也沒有逾越立委職權行使範疇，應受免責權保障。再者，他沒有使用偏激文字，言論也沒有使羅智強遭人蔑視、侮辱、嘲笑，難以認定貶損社會評價。

柯建銘指出，羅智強當天對他的發言時間過長表達不耐，之後他被手機鈴聲中斷發言時，羅恰巧有使用手機、與旁人訕笑私語，且早在前一週黨團協商時，就有類似狀況發生，他有相當理由相信是羅打電話干擾發言，請求法院駁回訴訟。

一審台北地院認為，柯建銘在黨團協商的言論內容是在維護自身完整發言權利，沒有用蓄意肢體動作或偏激文字，並無逾越立委職權行使範疇，因此受憲法言論免責權保障。

至於柯建銘回應媒體提問的言詞，法院認為柯是重申黨團協商的發言意旨，參酌司法院釋字第435號解釋意旨，對立委免責權保障範圍應做最大程度的認定，而認為柯的言論也屬免責權保障範圍。

案件上訴二審，高院參酌前一週的黨團協商會議畫面，也見柯建銘的電話曾在發言時響起，當時羅智強正低頭在桌面下使用手機，因而認定柯是依他親身見聞、過往經歷，而確信該通來電來自羅撥打，用以干擾他發言，進而發表相關言論。

二審認為，柯建銘所言屬於事實陳述混合意見表達，為可受公評事項的合理評論，不具違法性，仍判羅智強敗訴，全案確定。

國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照

民進黨立院黨團前總召柯建銘。圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨團前總召柯建銘。圖／聯合報系資料照

羅智強 柯建銘 立委 總召 民進黨 立法院

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