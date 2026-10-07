不滿吃泡麵卻說謊 高雄女虐死11歲童二審仍判12年

高雄一名女子受託照顧11歲孩童，卻因不滿吃泡麵說謊就持棍痛毆，體罰交互蹲跳致昏迷，送醫不治。示意圖。聯合報系資料照

高雄一名女子受託照顧11歲孩童，卻因不滿吃泡麵說謊就持棍痛毆，體罰交互蹲跳致昏迷，送醫不治，一審遭判12年。女子以長照身心俱疲上訴；二審認不可功過相抵，駁回上訴。

女子上訴主張，自己長期安排孩童就醫復健，付出甚多，因長照壓力致一時情緒失控，且事後已與孩童父母以新台幣80萬元達成和解，請求法官依刑法第59條「情堪憫恕」減刑。

但台灣高等法院高雄分院合議庭勘驗女子與友人的LINE對話紀錄發現，孩童昏倒當下，女子曾傳訊「整個臉色蒼白」、「我想怎麼辦要死了」，甚至附上「捶地大笑」貼圖。據此認定女子已察覺孩童身體異常卻仍以戲謔態度視之，並非她所辯稱的誤認熱衰竭，延宕救治時間與孩童死亡具直接相關性。

此外，女子先前就曾因不當管教孩童遭校方二度通報，並接受過親職教育輔導，卻仍再施加高強度體罰。合議庭認為，女子雖曾對孩童付出心力照顧，但原判決以「被告對孩童予以生活照料與醫療協助，與其肢體暴力，並不能功過相抵」，所為量刑評價並無違誤。全案審結後認定女子不符減刑要件，駁回上訴。全案仍可上訴。

高雄高分院判決書指出，這名女子自民國111年8月起，受孩童母親委託擔任主要照顧者。孩童為早產兒，生前經診斷患有輕度智能不足、自閉症及過動症。113年1月1日晚間，女子僅因認為孩童對早餐內容說謊，便徒手及持塑膠棍毆打，並命其連續半蹲、交互蹲跳逾2小時不准休息。

孩童因不堪負荷昏倒，女子當下並未送醫，僅將其留置沙發，遲至隔日上午8時許才送往醫院急救，孩童最終於同年2月28日宣告不治。一審高雄地方法院依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處女子有期徒刑12年。