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中聯致癌油案開庭 泰山高層不認罪…董座：得知超標1分鐘內決定要下架

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘（BAP）」超標，中聯、福壽、福懋油、泰山等4間公司、15名高層涉嫌違反食安法等遭起訴；台中地院今開庭，泰山總經理劉偉龍表示得知超標1分鐘內就決定下架、回收，泰山前、現任總經理沈怡君、蔡國樑也均否認犯行。

台中地檢署偵辦中聯製造苯駢芘超標，運送交付福壽、福懋油及泰山並販賣予下游食品業者，認定有延遲通報，依食品安全衛生管理法等起訴4間公司及15名自然人，共19名被告，並就相關犯罪不法所得8億8731萬元，向法院聲請宣告沒收及追徵。

泰山董事長劉偉龍說，6月29日泰山主管會議時他聽到BAP超標一事，自己不到1分鐘內就決定要下架、回收，隔天一早就向彰化縣衛生局通報。

劉也說，他要求4至6個月內泰山出產油品擴大回收，就算不在匡列範圍內也可退貨、接受民眾申訴，還派員到府辦理回收退款一事，自己怎麼會有詐欺圖謀呢？針對檢方起訴犯罪指控他都否認。

沈怡君表示，她否認犯行，6月16日有指示品保部門將問題油品立即封存，隔天17日再向董事長劉偉龍告知，她沒有明知而不通報一事，也有明確要求「有問題的貨就不能賣。」

沈坦言，自己學經歷是行銷相關，對食安不具專業，自己則對通報沒有概念，但她信賴部門同仁，她6月25日卸任並改任副總，26日泰山產品檢驗出來，她有請示新上任的總經理蔡國樑，後來也發email命盤點，對於被檢方指控故意不通報，她鄭重否認。

蔡國樑說，他今年7月1日才經泰山董事會通過並上任，並非檢方所稱他6月26日即完成實質交接，這也非上市公司的程序，且6月30日公司有太多檢驗合格報告，全部否認犯行。

泰山公司產品多元，卻捲入苯駢花超標的食安風暴。聯合報系資料照
泰山公司產品多元，卻捲入苯駢花超標的食安風暴。聯合報系資料照

超標 中聯 泰山 福壽 大豆沙拉油 食安 台中地院

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