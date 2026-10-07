疑藉樁腳送關廟麵賄選 新北市議員黃永昌遭檢調約談

有案在身的新北市議員黃永昌因涉嫌透過樁腳發送關廟麵賄選，稍早遭新北地檢署指揮新北市調處兵分多路搜索，約談黃永昌、數名里長及收到關廟麵的選民，全案依涉犯公職人員選罷法對於有投票權之人交付賄賂，而約其投票權為一定行使之罪嫌偵辦中。

黃永昌因涉嫌自2009年起詐領助理補助費金額逾2千萬元，遭檢方依貪汙治罪條例起訴，一審新北地院認定他雖以人頭不實申報助理費，仍有私聘助理，相關不實申報所得全數用於與議員職務有關事項，非屬挪為己用，不構成貪污，改依刑法使公務員登載不實罪，判刑1年、緩刑3年，並命黃向公庫支付200萬元。

黃永昌原因助理費案宣告緩刑，被國民黨新北市黨部認定不符參選資格，後來選罷法修正，黃永昌又獲黨部以徵召方式提名，並於上月3日完成登記，不料今天又在選前傳出涉嫌賄選遭查辦。