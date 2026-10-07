興達電廠爆炸真相曝光！3泰籍移工涉疏失10萬交保 台電：機組已完成測試

高雄興達電廠去年9月9日晚間發生爆炸，事故原因確認為天然氣加熱器管線法蘭未使用正確墊片，導致天然氣洩漏起火，橋頭地檢署昨天指揮高雄市調查出搜索承包的中鼎工程工務所，複訊後3名泰籍移工被認為未照規定施工，以準失火罪嫌10萬元交保候傳。

台電今天表示，事故機組已順利完成修復，並於今年10月1日順利完成併聯及運轉測試，至於承攬商責任，今年4月依據契約規定，向承攬商提出損害賠償要求，後續待履約爭議調解，依法主張、捍衛台電權益。

興達電廠原為燃煤電廠，後增設5部氣渦輪發電機組，採天然氣發電，為強化供電韌性，台電啟動興達電廠燃氣機組更新改建計畫，於南側基地新設燃氣機組，起火的位置為施工中的二號燃氣機組，未有人員受傷。

依據台電調查結果，起火原因為興達新建機組工程承攬廠商（美商奇異公司、中鼎公司） ，在新2號機2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線設備，有一個法蘭未使用正確規格的墊片，導致墊片受高溫影響失效，引起天燃氣外洩造成爆炸。

據了解，橋頭地檢署針對火災是否涉及刑事責任分案調查，由主任檢察官蘇恒毅、檢察官嚴維德負責偵辦，與檢察官鍾葦怡、周子淳、陳韻庭共同指揮高雄市調查處，搜索中鼎位於台電興達電廠的工務所，並約談負責工程師、施工人員等釐清案情。

檢調查出，中鼎公司配管作業及監督人員在安裝GT#2-2機組之PCHE下端管線時，涉嫌未依「GT#2-2天然氣加熱區天然氣管路系統安裝測試流程」規範規定，在正式啟用前更換臨時墊片為正式墊片，造成PCHE管線啟用後，因天然氣溫度升高導致管線臨時墊片無法承受高溫熔解，因天然氣漏溢導致大火，造成管線及輔助設備受損，周圍建築及玻璃設施也受波及。

檢察官昨晚訊問後，認其中兩名泰國籍配管作業人員及1名泰國籍配管領班，均涉犯準失火罪，犯罪嫌疑重大且有羈押原因，但尚無羈押必要，均以10萬元交保，並限制出境出海。其餘3名涉嫌人經訊問後均請回。