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捲入中聯致癌油案遭起訴…福壽、福懋油高層今出庭 均否認犯罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘（BAP）」超標，中聯、福壽、福懋油、泰山等4間公司、15名高層涉嫌違反食安法遭起訴；台中地院今開庭，福壽董事長洪堯昆、總經理趙文強，福懋油總經理張志賓等均否認犯行，主張沒有延遲通報。

台中地檢署偵辦中聯製造苯駢芘超標，運送交付福壽、福懋油及泰山並販賣予下游食品業者，認定有延遲通報，依食品安全衛生管理法等起訴4間公司及15名自然人，共19名被告，並就相關犯罪不法所得8億8731萬元，向法院聲請宣告沒收及追徵。

台中地院今首開準備程序庭，受命法官吳秉家先行諭知，多名被告可能同時涉犯被訴食安法過失犯。

福壽董事長洪堯昆表示，他全部否認、主張無罪，他是直到相關公司告知要發重訊，自己才知道BAP超標這件事，事前並不知情，後續有依規定通報、辦理。

福壽董事長總經理趙文強同樣否認，他主張公司有食安小組，但自己並非該小組的成員，也沒參與相關品保，6月15日經通報後才得知，也立即下令清查、回收。

福懋油總經理張志賓說，他否認犯行，6月16日前檢驗合格，他沒隱瞞的動機，6月29日以中聯報告為準下午4、5點他成立危機處理群組，要求召回、回收，6月30日通報，針對不合格報告他沒有妥協空間，事後也盡力補救、回收，但仍造成社會紛擾，及衛生、司法單位工作負擔，深表歉意。

福懋油協理顏貽鉉說，6月11日南僑公司工通知後，他馬上指示品保和中聯確認，並停止出貨、下架回收。

中聯油脂公司。聯合報系資料照
中聯油脂公司。聯合報系資料照

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