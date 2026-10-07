高鐵無線電系統遭入侵釀多班列車急煞 2駭客遭訴主嫌男大生求刑2年

台灣高鐵的Tetra數位無線電通訊系統今年清明連假期間突遭駭，發送錯誤的「General Alarm（GA）」緊急告警訊號，釀4營運列車急煞、延誤48分鐘，桃園地檢署依鐵路法將主嫌林姓男大生及陳姓同好起訴，並對林生具體求刑有期徒刑2年，以資懲儆。

起訴指出，23歲林生與20歲陳男為朋友，陳男於4月5日前某日提供Motorola MTP3150無線電機1台，以及高鐵Tetra無線電通訊系統所需的MCC、MNC、GSSI等完整參數給林生，供林生作為入侵系統的工具。

林生取得無線電機及參數後，明知Tetra系統是高鐵公司供列車行車聯繫及安全管理使用的核心資通系統，若任意進入頻道發送訊號，可能影響系統正常運作，仍著手進行入侵行動，先透過筆記型電腦、燒錄軟體與燒錄線，將高鐵Tetra系統完整參數燒錄至Motorola MTP3150無線電機。

今年4月5日晚間10時27分，林○廷在桃園市中壢區的桃園高鐵站，使用已燒錄完整參數的無線電機，並憑個人經驗猜測Individual Short Subscriber Identity（使用者ID，ISSI），利用該系統「無法辨識使用者是否經過授權」的電腦漏洞，成功入侵無線電通訊系統頻道。

當晚11時23分，林男搭乘台中高鐵站附近公車時，長按GA訊號快捷鍵3秒，發送General Alarm告警訊號。高鐵公司行控中心的無線電行動通信交換主系統電腦接收後，自動轉發GA訊號給發訊位置附近的列車駕駛，導致T1698、T1296、T0565等3輛營運列車，以及T6497回送列車的駕駛手動緊急煞車停駛，造成4列車合計延誤48分鐘。

桃檢於4月13日接獲鐵路警察局通報，檢察長張春暉指派重大刑案專組檢察官鍾瀚逸組成專案小組偵辦。循線鎖定林姓男大生後，於4月28日持搜索票搜索林生桃園、台中住居所及工作場所共3處，並拘提林生到案，查扣相關無線電設備及電子裝置，陳姓友人則於4月30日被拘提到案；從林生處查扣無線電機、充電器、Software Defined Radio（SDR）接收器、三星手機、燒錄線，從陳男處查扣SDR接收器2支、筆記型電腦及燒錄線。

檢方認定，林生觸犯鐵路法第68條之3第1項第1款、第3款對於重要鐵路機構設備之核心資通系統，無故利用電腦系統漏洞及變更電腦設備電磁紀錄而危害其功能正常運作罪嫌；陳男則犯刑法第30條第1項前段、第358條幫助無故利用電腦系統漏洞而入侵他人電腦相關設備罪嫌，屬幫助犯，建請依刑法第30條第2項減輕其刑。

檢察官審酌林生明知高鐵為國家關鍵基礎設施，肩負大眾長途高速運輸重大公共安全，卻僅為滿足個人對無線電通訊技術的好奇，恣意入侵，導致行駛中4輛列車受錯誤指令緊急煞車，嚴重影響旅客權益、擾亂鐵路營運秩序，具體求處有期徒刑2年，以資懲儆。

桃園地檢署強調，高鐵為我國重大交通建設，行車通訊相關系統及電腦設備維繫廣大旅客生命財產安全，絕不容許非法干擾或惡意侵入。對於任何危害公共運輸安全的不法犯行必嚴查速辦，保障大眾運輸秩序與國人通行安全。

台灣高鐵的 TETRA數位無線電通訊系統遭盜接釀列車急煞，桃園地檢署依鐵路法將林姓男大生及陳姓同好起訴，並對林生具體求刑2年。圖／高鐵提供