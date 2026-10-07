從重辦偷拍狼師到守護家暴兒少 檢察官王凱玲獲全國表揚

花蓮地檢署檢察官王凱玲長期投入犯罪被害人保護工作，秉持依法追訴犯罪與保障被害人權益並重理念，除偵破震驚地方的國小代課教師偷拍案，也積極守護家暴、性侵及詐欺被害人，榮獲法務部今年「馨生守護獎」司法權益類「公義守護組」殊榮。

花蓮地檢署表示，王凱玲從事公職15年來，始終將被害人保護視為司法工作的核心價值之一，在追訴犯罪的同時，也努力減輕被害人因司法程序產生的壓力與傷害。

其中最受矚目的案件，為2024年花蓮某國小林姓代課教師偷拍女學生案，當時32歲林姓教師涉嫌尾隨女童進入校園廁所偷拍如廁畫面，遭家長發現後不僅未主動通報，還刪除手機內相關影像並持續犯案，王凱玲接手偵辦後，立即向法院聲請羈押獲准。

面對關鍵影像遭刪除且無法復原的不利情況，王凱玲透過細膩比對監視器畫面、行動裝置資料及相關數位跡證，逐步重建犯罪軌跡，最終查出林男共55次尾隨、侵犯29名女童。檢方依相關罪嫌提起公訴後，法院審理認定林男涉犯2次既遂及46次未遂犯行，依兒童及少年性剝削防制條例等罪，累計判刑183年2月，應執行11年2月有期徒刑。

除重大刑案偵辦外，王凱玲辦理家庭暴力、兒少及性侵害案件時，也特別著重「溫馨減傷」，重視被害人身心照顧，她曾結合社政與醫療資源，在溫馨談話室傾聽兒少需求，並透過認罪協商機制，減少兒少被害人於法庭上再次面對施暴母親的心理壓力與二度傷害。

在跟蹤騷擾及家庭暴力案件中，她也依個案情節聲請羈押及保護令，避免被害人持續遭受侵害；辦理詐欺案件時，則積極追查並扣押犯罪所得，協助填補被害人損失；相驗案件中，她也經常以耐心與同理心陪伴家屬，提供專業說明與支持，協助度過艱難時刻。

法務部2日在台北舉辦「表揚推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體表揚大會」，王凱玲親自出席獲頒馨生守護獎。地檢署表示，王凱玲獲獎不僅是對其專業能力與被害人保護工作的肯定，也展現司法體系落實「以被害人為中心」理念的成果。

花蓮地檢署檢察官王凱玲（前排右一）長期投入犯罪被害人保護工作，榮獲法務部今年「馨生守護獎」司法權益類「公義守護組」殊榮。日前公開表揚。圖／花蓮地檢署提供