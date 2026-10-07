中聯致癌油案首開庭 總座余凌冲：通報後被羈押…以後誰敢自主通報

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘（BAP）」超標，台中地檢署47天內火速偵結，起訴中聯、福壽、福懋、泰山公司及高層共19人，求處最重7年徒刑；台中地院今開庭，多人不認罪，時任中聯總經理余凌冲認為，政府應該鼓勵自主通報，而非羈押，否則以後誰敢自主通報。

台中地院今首開準備程序庭，受命法官吳秉家先行諭知，多名被告可能同時涉犯被訴食安法過失犯。

中聯董事長蔡清松表示，造成社會紛擾他心裡很抱歉，縱使他處理過程不完美，但沒有一個人故意要發生，歷年檢測BAP都合格，為何超標他們不清楚也無法預見，也不是用巴西豆就一定會超標，他對於內控機制也非置之不理。

蔡說，中聯賺的是加工費，巴西、美國豆是南、北半球產季之別，況且巴西豆成本更高，他沒有明知可能產出超標BAP仍故意使用的犯意，南僑複驗後通知他們，公司也送驗，品管人員會相信自己的採樣。

蔡也說「這是他們第一次遇到，真的沒有經驗」，不認為自己有違反刑法上的罪責，他不認罪，致於是否有過失犯，會再和律師討論。

時任中聯總經理余凌冲說，自己被羈押3個多月反省很多，去年他剛上任，公司過去並無BAP超標過，6月11日經福壽公司通知就送驗，6月30日即自主通報，結果就被羈押到現在。

余坦言，政府應該鼓勵自主通報這件事，而非用羈押，否則以後業者誰敢自主通報，他也沒故意要讓BAP超標，否認有故意製造部分，但就未即時通報、登載不實部分他認罪，余直言當初不應聽台中市食安處經辦人員建議，才會有登載生產量不實問題，他應自主下架。

中聯廠長陳明榮表示，油品業界每半年送驗，他們每季送驗更嚴格，他在中聯任職20多年，不知檢察官主張脫膠可讓BAP數值降低依據、熱損豆和BAP關係為何，認為自己在不知情下犯錯，他不可能故意讓BAP超標，自己被羈押2個多月，認為該查的都查了，應放他出去，否認犯罪。

中聯精油課襄理江一隆、品研課副課長陳建龍也均否認犯罪，表示公司嚴格檢驗，過往無異常，沒有延遲通報、隱匿。