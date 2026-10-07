快訊

高鐵無線電系統遭入侵釀多班列車急煞 2駭客遭訴主嫌男大生求刑2年

台股5萬點明明近在咫尺卻過不了？分析師曝原因在這裡

西班牙住房危機撼動政局！總理宣布提前大選拆彈

聽新聞
0:00 / 0:00

中聯致癌油案首開庭 總座余凌冲：通報後被羈押…以後誰敢自主通報

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘（BAP）」超標，台中地檢署47天內火速偵結，起訴中聯、福壽福懋泰山公司及高層共19人，求處最重7年徒刑；台中地院今開庭，多人不認罪，時任中聯總經理余凌冲認為，政府應該鼓勵自主通報，而非羈押，否則以後誰敢自主通報。

台中地院今首開準備程序庭，受命法官吳秉家先行諭知，多名被告可能同時涉犯被訴食安法過失犯。

中聯董事長蔡清松表示，造成社會紛擾他心裡很抱歉，縱使他處理過程不完美，但沒有一個人故意要發生，歷年檢測BAP都合格，為何超標他們不清楚也無法預見，也不是用巴西豆就一定會超標，他對於內控機制也非置之不理。

蔡說，中聯賺的是加工費，巴西、美國豆是南、北半球產季之別，況且巴西豆成本更高，他沒有明知可能產出超標BAP仍故意使用的犯意，南僑複驗後通知他們，公司也送驗，品管人員會相信自己的採樣。

蔡也說「這是他們第一次遇到，真的沒有經驗」，不認為自己有違反刑法上的罪責，他不認罪，致於是否有過失犯，會再和律師討論。

時任中聯總經理余凌冲說，自己被羈押3個多月反省很多，去年他剛上任，公司過去並無BAP超標過，6月11日經福壽公司通知就送驗，6月30日即自主通報，結果就被羈押到現在。

余坦言，政府應該鼓勵自主通報這件事，而非用羈押，否則以後業者誰敢自主通報，他也沒故意要讓BAP超標，否認有故意製造部分，但就未即時通報、登載不實部分他認罪，余直言當初不應聽台中市食安處經辦人員建議，才會有登載生產量不實問題，他應自主下架。

中聯廠長陳明榮表示，油品業界每半年送驗，他們每季送驗更嚴格，他在中聯任職20多年，不知檢察官主張脫膠可讓BAP數值降低依據、熱損豆和BAP關係為何，認為自己在不知情下犯錯，他不可能故意讓BAP超標，自己被羈押2個多月，認為該查的都查了，應放他出去，否認犯罪。

中聯精油課襄理江一隆、品研課副課長陳建龍也均否認犯罪，表示公司嚴格檢驗，過往無異常，沒有延遲通報、隱匿。

中聯總經理余凌冲，目前仍羈押中。聯合報系資料照
中聯總經理余凌冲，目前仍羈押中。聯合報系資料照

中聯 超標 福懋 苯駢芘 福壽 泰山 大豆沙拉油 食安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／醞釀復工？中聯公開徵聘食品技師 中市：中聯兩度申請但並未同意

為中共刺探情報人員個資 退役空軍上尉不認罪續押三個月

AI決定誰錄取、誰被裁？職場指引10月擬公布 施宣輝：光靠自律恐不足

美國馬鈴薯超標 在野：這次剛好抽到 食安靠運氣？

相關新聞

高鐵無線電系統遭入侵釀多班列車急煞 2駭客遭訴主嫌男大生求刑2年

台灣高鐵的Tetra數位無線電通訊系統今年清明連假期間突遭駭，發送錯誤的「General Alarm（GA）」緊急告警訊號，釀4營運列車急煞、延誤48分鐘，桃園地檢署依鐵路法將主嫌林姓男大生及陳姓同好起訴，並對林生具體求刑有期徒刑2年，以資懲儆。

中聯致癌油案開庭 泰山高層不認罪…董座：得知超標1分鐘內決定要下架

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘（BAP）」超標，中聯、福壽、福懋油、泰山等4間公司、15名高層涉嫌違反食安法等遭起訴；台中地院今開庭，泰山總經理劉偉龍表示得知超標1分鐘內就決定下架、回收，泰山前、現任總經理沈怡君、蔡國樑也均否認犯行。

捲入中聯致癌油案遭起訴…福壽、福懋油高層今出庭 均否認犯罪

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘（BAP）」超標，中聯、福壽、福懋油、泰山等4間公司、15名高層涉嫌違反食安法遭起訴；台中地院今開庭，福壽董事長洪堯昆、總經理趙文強，福懋油總經理張志賓等均否認犯行，主張沒有延遲通報。

興達電廠爆炸真相曝光！3泰籍移工涉疏失10萬交保 台電：機組已完成測試

高雄興達電廠去年9月9日晚間發生爆炸，事故原因確認為天然氣加熱器管線法蘭未使用正確墊片，導致天然氣洩漏起火，橋頭地檢署昨天指揮高雄市調查出搜索承包的中鼎工程工務所，複訊後3名泰籍移工被認為未照規定施工，以準失火罪嫌10萬元交保候傳。

疑藉樁腳送關廟麵賄選 新北市議員黃永昌遭檢調約談

有案在身的新北市議員黃永昌因涉嫌透過樁腳發送關廟麵賄選，稍早遭新北地檢署指揮新北市調處兵分多路搜索，約談黃永昌、數名里長及收到關廟麵的選民，全案依涉犯公職人員選罷法對於有投票權之人交付賄賂，而約其投票權為一定行使之罪嫌偵辦中。

從重辦偷拍狼師到守護家暴兒少 檢察官王凱玲獲全國表揚

花蓮地檢署檢察官王凱玲長期投入犯罪被害人保護工作，秉持依法追訴犯罪與保障被害人權益並重理念，除偵破震驚地方的國小代課教師偷拍案，也積極守護家暴、性侵及詐欺被害人，榮獲法務部今年「馨生守護獎」司法權益類「公義守護組」殊榮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。