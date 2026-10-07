快訊

AI新時代／腦機介面到電信帝國 馬斯克生態系如何成形

東引指揮部「參2」上兵被吸收 翻拍機敏情報送給大陸公安廳

沈伯洋遭24小時監控1個月 北檢起訴4徵信業者…港籍雇主發布通緝

聽新聞
0:00 / 0:00

無照且違規共欠20萬罰鍰！新竹分署溫情勸導 男一次繳清考取駕照

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

一名20多歲男子因多次無照駕駛與交通違規，累積高達20多萬元的罰鍰未繳，案件移送法務部行政執行署新竹分署強制執行。新竹分署在發出薪資扣押命令後，執行人員更本著「公義與關懷並重」的精神耐心勸導，讓原本抱持僥倖心態的男子痛定思痛，日前不僅籌措款項一次繳清所有罰鍰，更順利考取駕照，重新踏上人生正軌。

新竹分署積極配合法務部行政執行署推動「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，針對滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰及國道通行費等案件持續加強執行。

據了解，該名男子因法律觀念與交通安全意識薄弱，過去多次違規且無照駕駛遭裁罰。由於欠款不斷累積至20多萬元，且經通知仍未繳納，案件遂移送行政執行。執行人員查調其財產資料後發現，男子目前於一家公司任職、有固定薪資收入，隨即依法向任職公司發出薪資扣押命令。

然而，該名男子起初仍未意識到問題嚴重性，任職公司亦未即時依命令扣薪。執行人員追蹤進度時發現此狀況，決定主動與男子聯繫，除了告知法律規定，更語重心長勸說「你年紀還輕，人生還有很長的路要走。一直無照駕駛不僅會被處罰，更可能危及自己與其他用路人的安全；萬一發生事故，傷害可能是一輩子無法挽回的。」

執行人員同時向他傳達，行政執行並非單純「追著要錢」，而是希望他能勇於承擔法律責任，趁著年輕且工作穩定，將過去的錯誤一次處理完畢，依法取得駕駛資格，才是真正的重新開始。

這番兼具關懷與警惕的勸導，讓男子深受觸動，意識到逃避無法解決問題。經過深思後，他向執行人員表達改過自新的決心，日前順利籌足20多萬元，主動前往新竹分署一次繳清全數罰鍰。隨著欠款全數清償、案件執行終結，男子也立刻報名參加駕照考試並順利通過，實踐了「重新開始」的承諾。

新竹分署表示，行政執行的目的除實現公法上金錢給付義務外，更希望透過適當的執行與溝通讓義務人產生正向改變。本案兼顧法律執行力度與輔導溫度，成功引導年輕人改過自新，取得合法駕駛資格，可謂「執行有力度、勸導有溫度」。

法務部行政執行署新竹分署。圖／新竹分署提供
法務部行政執行署新竹分署。圖／新竹分署提供

駕照 新竹 牌照稅 無照駕駛 命令 法務部 強制執行 薪資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

車典當沒過戶慘變詐騙集團提款工具 車主還背145件欠費

影／拍片助攻阿法油電車拍賣 喊價22次行政署宜蘭分署172萬賣出

違規走路肩釀禍！國1桃園段4車連環撞 小貨車遭撞側翻

國1桃園段違規走路肩釀禍！小貨車自撞護欄波及3車逃離現場

相關新聞

沈伯洋遭24小時監控1個月 北檢起訴4徵信業者…港籍雇主發布通緝

民進黨台北市長參選人沈伯洋2024年間遭徵信業者監控約1個月，日前至大安警分局報案。台北地檢署追查，徵信業者鄭永津、謝乙辰、江文鑫、侯凱瀚涉嫌在沈的住處大門口對面機車上安裝微型攝影機，24小時監控沈伯洋及其妻女，並將進出住所影像傳送予境外敵對勢力。北檢今偵結，依犯個人資料保護法非公務機關非法蒐集、利用個人資料罪嫌起訴4人，港籍雇主鞠覺賢、林慶，逃匿出境發布通緝。

搭虎航飛機關艙門滑行還傳LINE 惹怒鄰座遭檢舉女乘客判罰1萬

吳姓女子去年11月24日上午9時許搭乘虎航自沖繩機場飛往桃園機場班機，於艙門關閉後飛機滑行時，仍持續使用行動電話網路使用LINE，引發鄰座乘客不滿，向民航局檢舉並訴警偵辦，吳女認了且有檢舉影片佐證，法官認她犯在航空器飛航中非法使用干擾飛航器材罪處罰金1萬元，可上訴。

萬華警搜索西門町BDSM同志酒吧 台灣前進告發違法搜索、強制等罪

台北市萬華警分局搜索西門町BDSM同志酒吧引發執法爭議，台灣前進聯盟今到台北地檢署告發搜索

中聯致癌油案首開庭 總座余凌冲：通報後被羈押...以後誰敢自主通報

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘（BAP）」超標，台中地檢署47天內火速偵結，起訴中聯、福壽、福懋、泰山公司及高層共19人，求處最重7年徒刑；台中地院今開庭，多人不認罪，時任中聯總經理余凌冲認為，政府應該鼓勵自主通報，而非羈押，否則以後誰敢自主通報。

無照且違規共欠20萬罰鍰！新竹分署溫情勸導 男一次繳清考取駕照

一名20多歲男子因多次無照駕駛與交通違規，累積高達20多萬元的罰鍰未繳，案件移送法務部行政執行署新竹分署強制執行。新竹分署在發出薪資扣押命令後，執行人員更本著「公義與關懷並重」的精神耐心勸導，讓原本抱持僥倖心態的男子痛定思痛，日前不僅籌措款項一次繳清所有罰鍰，更順利考取駕照，重新踏上人生正軌。

得不償失！偷2200元已賠2300元 慣竊求輕判遭駁回7月牢飯確定

台中市曾姓男子有多次竊盜前科，出獄約1年後清晨行經大里區民宅，見大門未鎖竟侵入屋內偷走皮包，財物價值僅約2200元，事後更與被害人和解、賠償2300元，賠得比偷得還多，卻仍因累犯遭判7月。曾男上訴喊判太重，台中高分院近日審結，認定曾男清晨侵入住宅對居住安全造成威脅、惡性不輕，賠償屬法定義務，原審已是最低刑度，駁回上訴，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。