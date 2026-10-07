無照且違規共欠20萬罰鍰！新竹分署溫情勸導 男一次繳清考取駕照

一名20多歲男子因多次無照駕駛與交通違規，累積高達20多萬元的罰鍰未繳，案件移送法務部行政執行署新竹分署強制執行。新竹分署在發出薪資扣押命令後，執行人員更本著「公義與關懷並重」的精神耐心勸導，讓原本抱持僥倖心態的男子痛定思痛，日前不僅籌措款項一次繳清所有罰鍰，更順利考取駕照，重新踏上人生正軌。

新竹分署積極配合法務部行政執行署推動「交通（加強執行車輛相關稅費罰鍰）專案」，針對滯欠使用牌照稅、交通違規罰鍰及國道通行費等案件持續加強執行。

據了解，該名男子因法律觀念與交通安全意識薄弱，過去多次違規且無照駕駛遭裁罰。由於欠款不斷累積至20多萬元，且經通知仍未繳納，案件遂移送行政執行。執行人員查調其財產資料後發現，男子目前於一家公司任職、有固定薪資收入，隨即依法向任職公司發出薪資扣押命令。

然而，該名男子起初仍未意識到問題嚴重性，任職公司亦未即時依命令扣薪。執行人員追蹤進度時發現此狀況，決定主動與男子聯繫，除了告知法律規定，更語重心長勸說「你年紀還輕，人生還有很長的路要走。一直無照駕駛不僅會被處罰，更可能危及自己與其他用路人的安全；萬一發生事故，傷害可能是一輩子無法挽回的。」

執行人員同時向他傳達，行政執行並非單純「追著要錢」，而是希望他能勇於承擔法律責任，趁著年輕且工作穩定，將過去的錯誤一次處理完畢，依法取得駕駛資格，才是真正的重新開始。

這番兼具關懷與警惕的勸導，讓男子深受觸動，意識到逃避無法解決問題。經過深思後，他向執行人員表達改過自新的決心，日前順利籌足20多萬元，主動前往新竹分署一次繳清全數罰鍰。隨著欠款全數清償、案件執行終結，男子也立刻報名參加駕照考試並順利通過，實踐了「重新開始」的承諾。

新竹分署表示，行政執行的目的除實現公法上金錢給付義務外，更希望透過適當的執行與溝通讓義務人產生正向改變。本案兼顧法律執行力度與輔導溫度，成功引導年輕人改過自新，取得合法駕駛資格，可謂「執行有力度、勸導有溫度」。