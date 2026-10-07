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得不償失！偷2200元已賠2300元 慣竊求輕判遭駁回7月牢飯確定

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市曾姓男子有多次竊盜前科，出獄約1年後清晨行經大里區民宅，見大門未鎖竟侵入屋內偷走皮包，財物價值僅約2200元，事後更與被害人和解、賠償2300元，賠得比偷得還多，卻仍因累犯遭判7月。曾男上訴喊判太重，台中高分院近日審結，認定曾男清晨侵入住宅對居住安全造成威脅、惡性不輕，賠償屬法定義務，原審已是最低刑度，駁回上訴，全案確定。

判決指出，曾男2024年10月15日6時許駕車停放於大里區瓦瑤路與瓦瑤路75巷口後下車步行，行經王姓被害人住處時發現大門未上鎖，開門侵入，徒手竊取皮包1個，內有現金2000元、刀子及眼鏡，合計價值約2200元。被害人發現遭竊後報警，警方調閱現場及沿路監視器，發現曾男駕車離去，循線查獲。

曾男前因竊盜、妨害自由、違反毒品危害防制條例及偽造文書等案件，分別遭裁定應執行有期徒刑5年8月、3年，接續執行後於2023年10月12日縮短刑期出監。

台中地院審理時，曾男坦承犯行，已與被害人和解、賠償2300元。法官認為，曾男於徒刑執行完畢5年內再犯罪質相同之罪，顯見不知記取教訓、對刑罰反應力薄弱，依累犯加重其刑，以侵入住宅竊盜罪，判7月；因賠償金額已超過犯罪所得，不另宣告沒收。

曾男僅就刑度上訴，稱已和解、知道錯了，也「已經知道失去自由的痛苦」，希望早日服刑完畢出監。

台中高分院近日審結，曾男清晨侵入他人住所，對居住安全造成威脅、使被害人心生恐懼，惡性不輕；賠償屬法定義務，且原審已審酌，並非新事證，加上原審所處，已是累犯加重後的最低刑度，駁回上訴，不得上訴，全案確定。

台中市曾姓男子素行不良，前年間在大里區侵入民宅行竊，得手2200元財物，落網後曾賠償被害人2300元，仍遭判刑7月，台中高分院近日審結，駁回上訴確定。聯合報系資料照
台中市曾姓男子素行不良，前年間在大里區侵入民宅行竊，得手2200元財物，落網後曾賠償被害人2300元，仍遭判刑7月，台中高分院近日審結，駁回上訴確定。聯合報系資料照

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