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沈伯洋遭24小時監控1個月 北檢起訴4徵信業者…港籍雇主發布通緝

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沈伯洋遭24小時監控1個月 北檢起訴4徵信業者…港籍雇主發布通緝

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北即時報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋2024年間遭徵信業者監控約1個月，日前至大安警分局報案。台北地檢署追查，徵信業者鄭永津、謝乙辰、江文鑫、侯凱瀚涉嫌在沈的住處大門口對面機車上安裝微型攝影機，24小時監控沈伯洋及其妻女，並將進出住所影像傳送予境外敵對勢力。北檢今偵結，依犯個人資料保護法非公務機關非法蒐集、利用個人資料罪嫌起訴4人，港籍雇主鞠覺賢、林慶，逃匿出境發布通緝

據了解，謝乙辰當初受託跟監沈伯洋，主要任務是偷拍沈伯洋的私生活，也就是沈伯洋有無婚外情，但謝乙辰的員工跟監沒幾天就被發現露餡，遭沈伯洋提告。

據了解，大安分局是於8月18日搜索約談鄭永津、謝乙辰到案，檢方原本要對鄭永津交保，但被告供稱，徵信業受託跟監屬於合法範疇，檢察官認為大安分局蒐證有待補強，違法事證不足，當天僅對鄭男限制住居；警調關係良好的謝乙辰被約談當天，擔心身分曝光，還自行前往地檢署複訊，並向員工抱怨，「遇到這事真衰！」

檢方調查，港籍鞠覺賢、林慶涉嫌委託台灣的徵信業者跟監立委沈伯洋，鞠匯款折合新臺幣36萬元給「微信徵信」、「全聯徵信」負責人鄭永津，鄭轉包跟監任務給「大愛徵信」，並在2024年9月5日後某時，涉嫌交付18萬元給大愛徵信負責人謝乙辰，謝指派員工江文鑫統籌跟監任務，員工侯凱瀚、綽號阿祥之人協助江，鄭也可以直接指揮江執行任務。

檢方查出，沈伯洋有藍姓隨扈在旁保護，且隨時注意沈伯洋有無遭人跟監，導致江文鑫執行狀況不佳，雇主鞠覺賢、林慶甚為不滿，2024年9月27日從香港入境了解跟監任務情形，謝便向鄭提議安裝錄影設備進行監控；謝找不知情的員工曾男停機車在沈伯洋台北大安區住所前的機車停車格，江文鑫在機車座墊下方安裝微型攝影機，鏡頭朝向沈的住所大門口，透過行動電話應用程式軟體連結，24小時全天候監控沈伯洋及其家人進出的社會活動。

檢方指出，2024年10月1日至同年11月8日沈伯洋、妻女被24小時監控，江、侯及阿翔涉嫌開車到沈伯洋住處外，配合微型攝影機監控並攝錄，將沈、妻女進出的影像畫面，用Telegram傳到鄭組成的監控群組，鄭在將影像傳給鞠，非法蒐集及利用沈伯洋及其妻女的個人資料。

沈伯洋2024年2月擔任立委、9月後被跟監，同年10月14日遭中國共產黨中央委員會台灣工作辦公室與國務院台灣事務辦公室列為「台獨頑固分子」並以煽動分裂國家犯罪遭到立案通緝與終身追責。

檢方直指，鄭等徵信業者，為圖得個人私利，罔顧境外敵對勢力近年來對國人的打壓及迫害行徑，收受港籍人士高額價金委託監控沈伯洋，實屬配合境外敵對勢力對國人為侵害行為，經檢方多次問訊仍飾詞避重就輕，最終表示願意認罪，考量非真心悔悟，非以嚴懲無法嚇阻其犯行，建請法院從重量處1年6月徒刑。

謝則稱，已嚴令要求員工未來對於大陸地區委託徵信案採取嚴格審查接案，希望有機會向沈伯洋表達歉意求得原諒，江、侯則是為受僱員工依指令辦事，實非始作俑者，建請法院量處適當之刑。鄭與謝分別賺取18萬元，建請宣告沒收。

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午前往文山區木柵市場掃街拜票，宣布之後會啟動「台北大洋流計畫」到每區提出願景，邀請市民參加。記者胡經周／攝影
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「大愛徵信」負責人謝乙辰（黃衣者）涉嫌派人跟監立委沈伯洋遭依個資法起訴。記者張宏業／攝影
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「微信徵信」、「全聯徵信」負責人鄭永津涉嫌受港人委託派人跟監立委沈伯洋，台北地檢署依個資法起訴求刑1年6月。圖／讀者提供
「微信徵信」、「全聯徵信」負責人鄭永津涉嫌受港人委託派人跟監立委沈伯洋，台北地檢署依個資法起訴求刑1年6月。圖／讀者提供

沈伯洋 北檢 通緝 監控 雇主

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