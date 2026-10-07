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東引指揮部「參2」上兵被吸收 翻拍機敏情報送給大陸公安廳

沈伯洋遭24小時監控1個月 北檢起訴4徵信業者…港籍雇主發布通緝

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東引指揮部「參2」上兵被吸收 翻拍機敏情報送給大陸公安廳

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陸軍東引地區指揮部周姓上兵缺錢花用，透過網路借貸被中共情治單位吸收，將自己於部隊主辦的參二情報業務資料翻拍後，傳給中國大陸廣東省公安廳，獲利79萬餘元，雄檢依違背職務收賄等罪起訴，後續依國民法官法審理。

檢調查出，27歲周姓上兵因缺錢花用，在網路上搜尋借貸資料，結識廣東省公安局保安處派遣的陳姓男子，周男經不起誘惑，利用處理參2情報業務機會，以手機翻拍公務電腦中的作戰及演訓機密，前後洩漏達20多筆。

陸籍陳姓男子收到資料後，在交付現金、黃金、匯款及虛擬貨幣，周男靠洩漏資料，獲取不法所得達79萬餘元。周男為製造金流斷點，甚至找來不知情的母親與越南籍胡姓未婚妻提供帳戶層轉洗錢，胡女現已另案遭檢方依洗錢罪嫌偵辦。

專案小組發現，周兵結識越南籍未婚妻的時間點與結識大陸陳姓男子時間相近，妻子是否有人刻意安排相戀，尚查無直接實證。

全案經雄檢檢察官高永翰、王建中指揮桃園市調查處、國防部政戰局軍事安全總隊、新北憲兵隊組成專案團隊偵辦後，今依違背職務受賄、洩密及洗錢防制法等罪起訴並移審雄院接押，後續將交由國民法官法庭審理。

高雄地檢署。聯合報系資料照
高雄地檢署。聯合報系資料照

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