快訊

AI新時代／腦機介面到電信帝國 馬斯克生態系如何成形

東引指揮部「參2」上兵被吸收 翻拍機敏情報送給大陸公安廳

沈伯洋遭24小時監控1個月 北檢起訴4徵信業者…港籍雇主發布通緝

聽新聞
0:00 / 0:00

招待看舞台劇、吃大餐爭取支持 宜蘭頂埔里長涉嫌行賄5萬交保

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭頭城鎮頂埔里長選舉二選一，無黨籍51歲宋姓里長為爭取連任，日前遭人檢舉招待里民到台北觀賞舞台劇、吃大餐，爭取選民投票支持，宜蘭地檢署昨天指揮警調帶回27人，訊後認為宋姓里長涉違反選罷法行賄罪，以5萬元交保

宜蘭地檢署今天說明偵辦頭城鎮宋姓里長候選人涉嫌假借招待餐會及觀賞表演，涉嫌賄選，此案由黃明正檢察官指揮法務部調查局宜蘭縣調查站、縣政府警察局刑事警察大隊及礁溪分局偵辦，因行賄罪嫌重大。

經查，宋姓里長為了爭取里長連任，邀請里民到台北欣賞果陀劇場的舞台劇，行程中還安排到高檔餐廳吃美食，選舉期間向選民拜託爭取投票支持，涉行賄買票綁樁，日前遭人檢舉。據了解，宋里長是無黨籍，51年次，大學畢業，這次頂埔里長選舉共兩人角逐，宜蘭地檢署後續向上追查。

地檢署呼籲，賄選不限於現金，走路工、招待旅遊或餐宴、贈送禮品禮券、代繳費用、免費接送或提供勞務等，只要與投票意向掛鉤都可能構成犯罪；民眾若發現賄選情事，請利用24小時檢舉專線：0800-024-099（撥通後請按4）或掃描「檢舉賄選QR Code」提供線索，檢舉獎金最高達2000萬元，對於檢舉人資料絕對保密。

宜蘭頭城鎮頂埔里宋姓里長涉嫌招待里民看舞台劇、吃大餐，尋求投票支持，事後遭人檢舉，宜蘭地檢署以違反選罷法行賄罪，諭知5萬元交保。聯合報系資料照
宜蘭頭城鎮頂埔里宋姓里長涉嫌招待里民看舞台劇、吃大餐，尋求投票支持，事後遭人檢舉，宜蘭地檢署以違反選罷法行賄罪，諭知5萬元交保。聯合報系資料照

宜蘭 埔里 交保 賄選

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

給40萬我就退！五峰鄉村長參選人涉「搓圓仔湯」遭查辦

宜蘭三星議員選戰 游雅絢、黃賢能互控

綠雲林黨部執行長涉賄 藍黨團要劉建國道歉、賴清德辭競總主委

影／竹聯幫堂主父子聯手洗錢 收受詐欺及地下博弈集團贓款金流逾4.2億

相關新聞

沈伯洋遭24小時監控1個月 北檢起訴4徵信業者…港籍雇主發布通緝

民進黨台北市長參選人沈伯洋2024年間遭徵信業者監控約1個月，日前至大安警分局報案。台北地檢署追查，徵信業者鄭永津、謝乙辰、江文鑫、侯凱瀚涉嫌在沈的住處大門口對面機車上安裝微型攝影機，24小時監控沈伯洋及其妻女，並將進出住所影像傳送予境外敵對勢力。北檢今偵結，依犯個人資料保護法非公務機關非法蒐集、利用個人資料罪嫌起訴4人，港籍雇主鞠覺賢、林慶，逃匿出境發布通緝。

搭虎航飛機關艙門滑行還傳LINE 惹怒鄰座遭檢舉女乘客判罰1萬

吳姓女子去年11月24日上午9時許搭乘虎航自沖繩機場飛往桃園機場班機，於艙門關閉後飛機滑行時，仍持續使用行動電話網路使用LINE，引發鄰座乘客不滿，向民航局檢舉並訴警偵辦，吳女認了且有檢舉影片佐證，法官認她犯在航空器飛航中非法使用干擾飛航器材罪處罰金1萬元，可上訴。

萬華警搜索西門町BDSM同志酒吧 台灣前進告發違法搜索、強制等罪

台北市萬華警分局搜索西門町BDSM同志酒吧引發執法爭議，台灣前進聯盟今到台北地檢署告發搜索

中聯致癌油案首開庭 總座余凌冲：通報後被羈押...以後誰敢自主通報

中聯油脂公司出產大豆沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘（BAP）」超標，台中地檢署47天內火速偵結，起訴中聯、福壽、福懋、泰山公司及高層共19人，求處最重7年徒刑；台中地院今開庭，多人不認罪，時任中聯總經理余凌冲認為，政府應該鼓勵自主通報，而非羈押，否則以後誰敢自主通報。

無照且違規共欠20萬罰鍰！新竹分署溫情勸導 男一次繳清考取駕照

一名20多歲男子因多次無照駕駛與交通違規，累積高達20多萬元的罰鍰未繳，案件移送法務部行政執行署新竹分署強制執行。新竹分署在發出薪資扣押命令後，執行人員更本著「公義與關懷並重」的精神耐心勸導，讓原本抱持僥倖心態的男子痛定思痛，日前不僅籌措款項一次繳清所有罰鍰，更順利考取駕照，重新踏上人生正軌。

得不償失！偷2200元已賠2300元 慣竊求輕判遭駁回7月牢飯確定

台中市曾姓男子有多次竊盜前科，出獄約1年後清晨行經大里區民宅，見大門未鎖竟侵入屋內偷走皮包，財物價值僅約2200元，事後更與被害人和解、賠償2300元，賠得比偷得還多，卻仍因累犯遭判7月。曾男上訴喊判太重，台中高分院近日審結，認定曾男清晨侵入住宅對居住安全造成威脅、惡性不輕，賠償屬法定義務，原審已是最低刑度，駁回上訴，全案確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。