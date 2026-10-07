招待看舞台劇、吃大餐爭取支持 宜蘭頂埔里長涉嫌行賄5萬交保

宜蘭頭城鎮頂埔里長選舉二選一，無黨籍51歲宋姓里長為爭取連任，日前遭人檢舉招待里民到台北觀賞舞台劇、吃大餐，爭取選民投票支持，宜蘭地檢署昨天指揮警調帶回27人，訊後認為宋姓里長涉違反選罷法行賄罪，以5萬元交保。

宜蘭地檢署今天說明偵辦頭城鎮宋姓里長候選人涉嫌假借招待餐會及觀賞表演，涉嫌賄選，此案由黃明正檢察官指揮法務部調查局宜蘭縣調查站、縣政府警察局刑事警察大隊及礁溪分局偵辦，因行賄罪嫌重大。

經查，宋姓里長為了爭取里長連任，邀請里民到台北欣賞果陀劇場的舞台劇，行程中還安排到高檔餐廳吃美食，選舉期間向選民拜託爭取投票支持，涉行賄買票綁樁，日前遭人檢舉。據了解，宋里長是無黨籍，51年次，大學畢業，這次頂埔里長選舉共兩人角逐，宜蘭地檢署後續向上追查。

地檢署呼籲，賄選不限於現金，走路工、招待旅遊或餐宴、贈送禮品禮券、代繳費用、免費接送或提供勞務等，只要與投票意向掛鉤都可能構成犯罪；民眾若發現賄選情事，請利用24小時檢舉專線：0800-024-099（撥通後請按4）或掃描「檢舉賄選QR Code」提供線索，檢舉獎金最高達2000萬元，對於檢舉人資料絕對保密。