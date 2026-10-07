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萬華警搜索西門町BDSM同志酒吧 台灣前進告發違法搜索、強制等罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市萬華警分局搜索西門町BDSM同志酒吧引發執法爭議，台灣前進聯盟今到台北地檢署告發搜索Commander D酒吧的萬華分局員警，涉違法搜索、強制與剝奪行動自由等罪，盼檢察官盡速保全證據，檢視執法過程的合法性與正當性。

律師李惠暄表示，不希望類似執法狀況一再發生，這對於認真執法的警察是很大的打擊、汙名，國家機器必須遵守正當法律程序，這是法治國家的底線，今透過告發，希望檢察官檢視執法過程的合法性與正當性，也希望調查過程中，萬華分局的檔案不會有滅失、中毒或毀損的狀況。

歐巴桑聯盟議員參選人李惠暄律師、台灣綠黨議員參選人王振庭，今告發萬華分局員警違法搜索、強制、剝奪行動自由等罪。「台灣前進陣線」在地檢署前播放警察搜索現場影片，畫面顯示，警察禁止民眾錄音錄影、不准穿上衣服，又播放搜索現場錄音，警察對民眾說「你不要教我們做事喔，你再讓我聽到你講一句話，你等下就不要出去了，OK喔?」，另也忽視民眾要拿取異議紀錄書。

律師李惠暄表示，民眾蹲著蹲著腳麻了，警察命他們不准站立、不能穿回衣服、不能錄影蒐證，以強暴脅迫使人行無義務之事，涉強制罪；警方檢查現場51人包包後，以3人1組的方式用警車載回警局，大批民眾置於警方實力的支配之下，涉刑法第302條剝奪行動自由罪。

北市警局調查認定，4名員警在執行過程中言詞不當，已從嚴議處，各申誡2次；帶隊官偵查隊長陳怡凱未能及時制止，記過處分；分局長陳勇華因督導不周，自請處分申誡2次。台灣前進強調，行政懲處與刑事責任完全不同，國家公權力介入人民身體自由、人格、隱私時，警察機關不能只用內部懲處就等於給人民一個交代。

「台灣前進陣線」至地檢署告發搜索Commander D酒吧的萬華分局員警涉違法搜索、強制與剝奪行動自由等罪。記者蕭雅娟／攝影
「台灣前進陣線」至地檢署告發搜索Commander D酒吧的萬華分局員警涉違法搜索、強制與剝奪行動自由等罪。記者蕭雅娟／攝影

西門町 同志 萬華 警察

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