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計程車拒載他「亮刀揮舞」後上車 法官判決無罪理由曝光
莊姓男子攔搭計程車，李姓司機拒載，莊亮出彈簧刀揮舞後上車，檢方偵辦認為，莊壓迫李載人，依強制、恐嚇危害安全罪嫌起訴莊；台北地院審理認為，莊朝自己揮刀，與法律處罰要件不符，判莊無罪。可上訴。
檢方起訴書說，莊於2026年5月20日14時許因不滿李拒絕他搭車，手持彈簧刀朝自身揮舞，壓迫李致心生畏懼將莊載到目的地，莊妨害李自由行車的權利，涉犯刑法強制、恐嚇危害安全罪嫌。
法官審理認為，恐嚇危害安全罪是指以使人生畏怖心為目的，恐嚇罪的成立，行為人則須對被害人為惡害通知才成罪，不過，李姓司機警詢中證稱「莊掏出彈簧刀揮舞，導致我恐懼」等，未證稱莊朝他揮刀，沒有證據證明莊作勢要加害李。
此外，法官也認為，案子不是由李姓司機報警，李是接獲通知到派出所作筆錄，也曾表示不想提出告訴，沒有證據證明莊持刀對李揮舞，難以認定莊有恐嚇犯意。
法官甚至認為，李姓司機縱使因莊的揮刀行為而不安，「可能是源自不願莊發生自傷結果的善良心意」，因此，莊持刀朝自己揮舞的行為，既不會對李構成恐嚇，自然不構成使人行無義務之事或妨害他人行使權利，也不會構成強制罪。
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