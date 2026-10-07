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疑妻偷吃國中同學…醋夫打死人瞎辯跌倒 二審逆轉判賠358萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣翁姓男子因懷疑妻子與廖姓國中同學過從甚密，在2019年間，趁廖男外出散步時，徒手將其狂毆推倒，導致頭部重擊地面顱骨骨折，廖傷重不治，翁男犯後辯稱「他回家自己跌倒」，企圖卸責，刑事部分，翁男被依傷害罪，判刑4月確定，民事部分，一審駁回家數求償聲請，台中高分院近日審結，認定翁男行為與廖男死亡有因果關係，判翁男得賠358萬元。

判決指出，2019年4月18日晚間，翁男前往廖男住處理論，在空地與散步的廖男相遇。兩人發生激烈扭打，廖男遭推擠重摔倒地。廖男雖步行返家，但隨後因顳骨骨折導致動脈撕裂，於當晚引發大出血致死。

廖男死後經解剖確認死因為頭部外傷與血腫，檢方依法起訴。死者子女及高齡91歲老父悲痛萬分，提起附帶民事訴訟求償喪葬、扶養費及慰撫金。

刑事部分，苗栗地院認定翁男涉犯傷害致死罪，判刑7年6月，上訴後台中高分院認定僅構成傷害，改判4月徒刑，上訴最高法院後，駁回確定。

民事部分，苗栗地院審認，廖男頭皮無明顯外傷，且事發後能行走返家，推斷致命傷為返家後自行跌倒所致，認定施暴與死亡無相當因果關係，駁回全數重金求償。

死者家屬不服提起上訴。翁男則反駁對方僅受輕傷，致死傷是回家滾落樓梯所致。

台中高分院審酌，依據相關醫學鑑定，確認血腫有延遲發作的潛伏期，且倒地時有頭髮緩衝才無明顯傷勢，認定推打行為與死亡具因果關係。

二審撤銷原判，判決翁男應賠償死者女兒167萬1540元、兒子100萬元，並給付死者父親（由家屬承受）91萬1715元，案件尚未確定。

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苗栗縣翁姓男子懷疑廖姓男子與妻過從甚密，徒手痛毆、推倒後，廖男傷重不治，家屬求償，台中高分院近日審結。圖／AI生成

國中 苗栗 苗栗縣

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