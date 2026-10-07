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影／拍片助攻阿法油電車拍賣 喊價22次行政署宜蘭分署172萬賣出

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

行政執行署宜蘭分署在雙十連假前舉行聯合拍賣會，昨天下午拍賣多筆物件，包裝封口機、縫紉機、油壓式截斷機、太平洋電線電纜股份有限公司股票等動產均搶標一空，其中備受矚目TOYOTA ALPHARD「阿法」油電車在激烈競價後，第一次法拍就以172萬元拍定賣出。

TOYOTA ALPHARD的市價大約300萬元，該輛車是2022年3月出廠的油電車，里程數僅12萬8026公里、附鑰匙2把，無積欠稅費及交通罰鍰，狀態相當好。

法務部行政執行署宜蘭分署表示，羅姓男子經營的營造公司因欠繳勞保費用518萬餘元未繳納經移送執行，經查羅男前後處分公司資金逾4000萬元，卻拒不說明價值不斐的公司阿法車輛去向，今年8月間聲請管收獲准，羅男終於在管收3天後態度鬆動，先籌足220萬元繳納、餘款提供擔保辦理分期，並交出公司的阿法車輛。

宜蘭分署昨天下午3時進行第一次法拍，在拍賣前臉書張貼的車輛宣傳短片已突破16.5萬次瀏覽，相當吸睛。為使民眾更加了解車況，宜蘭分署並在拍賣前半小時開放「賞車」，吸引來自各地愛車民眾前來一覽車況。

據了解，這次拍賣共13組人馬競爭激烈，歷經22次喊價後，最後由一位來自新北市的男子以172萬元拍定。

宜蘭分署表示，定期在每個月第「1」周星期「2」下午「3」時在宜蘭市中山路二段的宜蘭分署舉辦聯合拍賣會，更多拍賣資訊可以參閱本分署官網或法務部行政執行署拍賣公告查詢相關拍賣訊息。

宜蘭分署在拍賣前半小時開放「賞車」，吸引來自各地愛車民眾前來一覽車況。圖／行政執行署宜蘭分署提供
宜蘭分署在拍賣前半小時開放「賞車」，吸引來自各地愛車民眾前來一覽車況。圖／行政執行署宜蘭分署提供

宜蘭分署在拍賣前半小時開放「賞車」，吸引來自各地愛車民眾前來一覽車況。圖／行政執行署宜蘭分署提供
宜蘭分署在拍賣前半小時開放「賞車」，吸引來自各地愛車民眾前來一覽車況。圖／行政執行署宜蘭分署提供

拍賣吸引13組人馬競爭激烈，歷經22次喊價後，最後由一位來自新北市的男子以172萬元拍定。圖／行政執行署宜蘭分署提供
拍賣吸引13組人馬競爭激烈，歷經22次喊價後，最後由一位來自新北市的男子以172萬元拍定。圖／行政執行署宜蘭分署提供

2022年3月出廠的TOYOTA ALPHARD油電車，里程數僅12萬8026公里、附鑰匙2把，無積欠稅費及交通罰鍰，狀況相當好。圖／行政執行署宜蘭分署提供
2022年3月出廠的TOYOTA ALPHARD油電車，里程數僅12萬8026公里、附鑰匙2把，無積欠稅費及交通罰鍰，狀況相當好。圖／行政執行署宜蘭分署提供

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