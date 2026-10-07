搭虎航飛機關艙門滑行還傳LINE 惹怒鄰座遭檢舉女乘客判罰1萬

吳姓女子去年11月24日上午9時許搭乘虎航自沖繩機場飛往桃園機場班機，於艙門關閉後飛機滑行時，仍持續使用行動電話網路使用LINE，引發鄰座乘客不滿，向民航局檢舉並訴警偵辦，吳女認了且有檢舉影片佐證，法官認她犯在航空器飛航中非法使用干擾飛航器材罪處罰金1萬元，可上訴。

檢方起訴，吳女當天搭乘虎航自沖繩返回桃園機場班機，明知乘客於航空器關閉艙門起至開啟艙門止，不得於航空器上使用干擾飛航及通訊器材，竟仍在飛機上使用干擾飛航、通訊器材，於艙門關閉後飛機滑行時，仍持續使用行動電話網路使用LINE而遭鄰座乘客錄影檢舉。

吳女於偵查中坦承不諱，並有檢舉影片勘驗筆錄、虎航、外交部領事事務局，及民航局公告干擾飛航或通訊器材種類及及其使用限制規定等資料佐證，認吳女自白與事實相符。

台南地院審酌，吳女於航程途中違法使用行動電話連接網際網路，增加飛航通訊受干擾風險，對飛航安全產生潛在危害，所為應予非難。

惟念她犯後坦承犯行態度，及其使用網際網路時間長短，犯罪動機、目的、手段等一切情狀，依法量處其刑。至於吳女於航空器上使用手機1支，雖為她犯本案所用之物，但未據扣案，且檢察官未聲請宣告沒收，認無沒收必要。