星宇乘客謊稱行李有炸彈 美籍男遭判刑2月

美籍男子QUACH HUNG今年5月間晚間在桃園國際機場搭乘星宇航空準備出境，托運行李之際，卻向地勤謊稱行李有「炸彈」，桃園地院進行簡易判決，認為造成機場恐慌，影響飛安維護，依散布危害飛航安全不實訊息罪將他判刑2月，得易科罰金。

判決指出，QUACH HUNG今年5月9日晚上7時10分，在桃園國際機場第二航廈3樓D1登機門服務台準備搭乘星宇航空JX-010班機出境，辦理檢票時以中文向星宇航空曾姓地勤人員表示，自己的行李內有炸彈。曾女立即通知航空警察處理，警方到場後查明情況，發現竟是開玩笑。

檢方調查時，QUACH HUNG在警詢及偵訊中均坦承犯行，曾姓地勤的證述也與相關事證相符。檢方根據機票影本、航空公司評估切結書及現場查獲照片9張等資料，認定被告自白與客觀事證吻合，犯罪嫌疑足以認定，依民用航空法第105條第1項後段，以散布危害飛航安全不實訊息罪嫌聲請簡易判決處刑。

法院指出，被告向星宇航空地勤人員散布行李內有炸彈的不實訊息，已造成機場人員恐慌，並嚴重影響社會秩序及飛航安全維護。法院審酌他坦承犯行，以及犯罪動機、目的、手段、造成的損害、素行、智識程度與家庭生活經濟狀況等情狀，判處有期徒刑2月，得易科罰金。