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檢調查高雄興達電廠爆炸案 3泰籍勞工未照規定施工10萬交保

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄興達電廠去年9月9日晚間發生爆炸，台電調查後，確認為燃氣新2號機進行試運轉測試時，天然氣加熱器管線法蘭未使用正確墊片，導致天然氣洩漏起火，橋頭地檢署昨天指揮高雄市調查處發動搜索，約談6名相關工程人員，確認3名泰國籍勞工未依工作規範安裝正確墊片，複訊後依準失火罪嫌10萬元交保，其餘人請回。

燃氣新2號機承包商中鼎工程昨天下午發布重訊，指高雄市調處至中鼎的台電興達工地，針對去年9月工地發生的火災事故進行相關調查，公司已配合提供工地紀錄協助釐清，至於檢調此次搜索及調查的具體原因、相關責任歸屬，仍待檢調進一步釐清。

興達電廠原為燃煤電廠，後增設5部氣渦輪發電機組，採天然氣發電，為強化供電韌性，台電啟動興達電廠燃氣機組更新改建計畫，於南側基地新設燃氣機組，起火的位置為施工中的二號燃氣機組，未有人員受傷。

依據台電調查結果，起火原因為興達新建機組工程承攬廠商（美商奇異公司、中鼎公司） ，在新2號機2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線設備，有一個法蘭未使用正確規格的墊片，導致墊片受高溫影響失效，引起天燃氣外洩造成爆炸。

據了解，橋頭地檢署針對火災是否涉及刑事責任分案調查，由主任檢察官蘇恒毅、檢察官嚴維德負責偵辦，與檢察官鍾葦怡、周子淳、陳韻庭共同指揮高雄市調查處，搜索中鼎位於台電興達電廠的工務所，並約談負責工程師、施工人員等釐清案情。

檢調查出，中鼎公司配管作業及監督人員在安裝GT#2-2機組之PCHE下端管線時，涉嫌未依「GT#2-2天然氣加熱區天然氣管路系統安裝測試流程」規範規定，在正式啟用前更換臨時墊片為正式墊片，造成PCHE管線啟用後，因天然器溫度升高導致管線臨時墊片無法承受高溫熔解，因天然氣漏溢導致大火，造成管線及輔助設備受損，周圍建築及玻璃設施也受波及。

檢察官昨晚訊問後，認其中兩名泰國籍配管作業人員及1名泰國籍配管領班，均涉犯準失火罪，犯罪嫌疑重大且有羈押原因，但尚無羈押必要，均以10萬元交保，並限制出境出海。其餘3名涉嫌人經訊問後均請回。

台電興達電廠去年9月9日爆炸，天然氣洩漏點為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭。圖／台電提供
台電興達電廠去年9月9日爆炸，天然氣洩漏點為新2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線法蘭。圖／台電提供

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