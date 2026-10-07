給40萬我就退！五峰鄉村長參選人涉「搓圓仔湯」遭查辦

新竹地檢署接獲情資，指新竹縣五峰鄉游姓村長參選人涉嫌以俗稱「搓圓仔湯」方式，透過金錢交換退選，疑涉選舉賄賂。檢方指揮新竹縣警察局偵辦，昨天傳喚游姓參選人到案，並扣得手機1支；另陸續傳喚3名相關證人。檢方訊問後認為游男犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，今天諭知5萬元交保。

新竹地檢指出，檢察長柯宜汾高度重視本案，指示主任檢察官蔡宜臻統籌規劃，由轄區專責檢察官徐瑞晟指揮新竹縣警察局偵辦，並由檢察官沈郁智支援。

檢方調查，游姓參選人涉嫌在今年9月1日向黃姓村長參選人表示，願提供金錢或其他不正利益，換取對方退出本次村長選舉，以爭取自身當選機會。

游男涉嫌於9月3日再向黃男表示，如果對方給付40萬元，自己願意退出選舉，以彌補競選期間支出，並藉此要求對方進行一定的競選活動。

檢方訊問後認定，游姓參選人涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」第97條第1項、第2項規定，犯罪嫌疑重大。雖具有羈押原因，但考量本案3名證人均已到案且證述明確，認為目前尚無羈押必要，因此諭知5萬元具保。

新竹地檢呼籲，公職選舉承載民眾對地方發展的期待，參選、退選都不應淪為金錢交易，候選人應遵守法律分際，以政見及服務爭取選民支持。檢方強調，將持續查辦選舉不法，對於以利益交換操弄選情、破壞公平競爭的行為依法究責，也呼籲民眾踴躍提供具體線索，共同杜絕金錢介入選舉。