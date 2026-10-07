影／陽信銀爆內神通外鬼詐貸2.4億 社子分行經理50萬交保

調查局新北市處獲報，指陽信銀時任古亭分行女經理楊宜蓁，涉與「茱麗亞婚紗」總裁麥燦文勾結，明知麥男提供假金流與低價不動產作擔保，卻護航放水貸款1.8億，另協助普蘿絲國際貿易負責人吳慶文詐貸近7千萬，昨天搜索約談6人到案，台北地檢署漏夜複訊後，凌晨依違反銀行法命楊宜蓁50萬交保。

同案約談的麥燦文20萬交保、吳慶文10萬交保；陽信銀古亭分行時任襄理林育帆、銀行員林韋宏、王信翔訊後均請回。

楊宜蓁（現為社子分行經理）辦保離去時，有親友拿外套幫忙遮擋，但楊女卻說「不用了啦，我又沒做什麼」；至於麥燦文曾是台北市婚紗業翹楚，近年經濟狀況不佳，昨深夜交保直到凌晨都湊不出保金。

麥燦文是攝影業界元老，人稱「老麥」，早年因緣際會幫雜誌拍攝藝人，從張小燕拍到劉文正，再到幫小S拍全家福，把專業用在藝人身上，逐漸打出名聲，後來改拍攝婚紗照，創立老麥攝影文化事業，全盛時期旗下擁有超過10個品牌，橫跨不同攝影品類、包括高級禮服設計定製，從紙上照片拍到影音MV等，1年營收高達3億元。

據了解，2009年台灣面臨金融風暴，麥燦文看準大陸市場，西進赴北京創業，起出「以名帶利」有不錯成績，後來不敵台大陸市場強烈競爭，後期業績下滑，連帶影響台灣事業體。

檢調掌握，麥燦文因有資金需求，經友人仲介得知楊宜蓁核貸寬鬆，在2019至2020年間，利用旗下新婚情報文化事業公司、製作不實金流美化帳面，再透過銀行高估婚紗公司不動產市價，向陽信銀古亭分行貸款，楊宜蓁明知擔保品不足，卻指示楊育帆等人放寬審查條件，2020年核貸1.8億。

另外，貿易商吳慶在2020年間，同樣以不實財務資料、高估擔保品等手法找上楊宜蓁申貸，詐貸6900萬元。調查局雙和站掌握情資後，報請檢察官廖彥鈞指揮偵辦，為釐清楊女是否從中收取回扣，6日發動搜索約談，扣押貸款文件、不動產鑑價報告等證物。

茱麗亞婚紗總裁麥燦文涉詐貸20萬交保。記者林伯東／攝影

陽信銀時任古亭分行襄理林育帆遭檢調約談，訊後請回。記者張宏業／攝影

陽信銀時任古亭分行女經理楊宜蓁涉詐貸50萬交保。記者張宏業／攝影