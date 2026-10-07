影／陽信銀勾結茉麗亞婚紗詐貸2億 內鬼女經理深夜送辦

調查局新北市處獲報，指陽信銀時任古亭分行女經理楊宜蓁，涉與「茱麗亞婚紗」總裁麥燦文勾結，明知麥男提供假金流與低價不動產作擔保，卻護航放水貸款1.8億元，另協助普蘿絲國際貿易負責人吳慶文詐貸近7千萬，辦案人員昨搜索陽信銀等處所，約談6人到案，楊宜蓁深夜移送台北地檢署複訊，全案朝違反銀行法等罪偵辦。

同案約談包括陽信銀古亭分行時任襄理林育帆、銀行員林韋宏、王信翔；麥燦文訊後20萬交保、吳慶文10萬交保，王信翔稍早訊後請回。

人稱「老麥」的麥燦文是攝影業界元老，早年曾在老三台工作，因緣際會幫雜誌拍攝藝人，從張小燕拍到劉文正，再到小S拍全家福，把專業技巧用在藝人身上，打出名聲後，把專業用在拍攝婚紗照，創立老麥攝影文化事業，全盛時期旗下有超過10個品牌，橫跨不同攝影品類、最具代表性的當屬茱麗亞婚紗，曾是台北市婚紗業翹楚。

2009年台灣面臨金融風暴時，麥燦文看準大陸市場，西進赴北京闖天下，起出「以名帶利」有不錯成績，後來不敵台大陸市場強烈競爭，後期業績下滑，連帶影響台灣事業體。

檢調掌握，麥燦文因有資金需求，經中人介紹得知楊宜蓁（現為社子分行經理）核貸寬鬆，因此在2019至2020年間，利用旗下新婚情報文化事業公司、製作不實金流美化財報，並高估婚紗公司不動產市值，向陽信銀古亭分行貸款，楊宜蓁明知擔保品不足額，卻指示楊育帆等人放寬審查條件，2020年放貸1.8億元。

檢調另查出，普蘿絲國際貿易負責人吳慶文於2020年間，也以不實財務資料、高估擔保品等手法找楊宜蓁申貸，順利詐貸6900萬元。調查局掌握情資後，報請檢察官廖彥鈞指揮偵辦，為釐清楊女是否從中收取回扣，檢調6日發動搜索約談，扣押貸款文件、不動產鑑價報告等證物。

普蘿絲國際貿易公司負責人吳慶文涉詐貸10萬交保。記者林伯東／攝影

茱麗亞婚紗總裁麥燦文涉詐貸20萬交保。記者林伯東／攝影

陽信銀行時任古亭分行襄理林育帆涉詐貸遭調查局約談。記者林伯東／攝影