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涉替陸刺探情報員 退役上尉被訴

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

退役空軍上尉費守鋐曾任大陸河北省某鄉長，與擔任房仲的兒子涉在台收集兩名情報人員住址、行蹤、交通工具、工作地點等資訊，交付陸方；桃園地檢署將父子分依國家情報工作法、國家安全法及個人資料保護法起訴。

七十七歲費守鋐（原名費英贛）曾於空軍第五聯隊第五補給大隊服役，擔任少尉飛機修護官，後來升上尉，一九七六年十月退役。情資顯示，費二○二一年元旦起擔任大陸河北某縣市鄉長，替陸方從事間諜行為，刺探及洩漏我國情報人員資訊。

起訴指出，費二○二四年一月廿一日收到自稱「高金力」男子利用微信，傳送我國某單位情報人員年籍、學歷及照片，以不詳價格委託收集刺探職業、交通工具、居住地址及工作地點；費當月廿四日將情報人員資訊，傳給任職某房仲公司的四十七歲兒子，要求調查名下建物資料，費子登入公司房仲系統查詢，回傳建物登記第二類謄本。

二○二四年五月廿二日，費以八萬元委由徵信公司調查該情報人員行蹤、工作地點及行車動態，將相關基本資訊及建物登記謄本等交給業者，當場預付四萬元定金；不知情的陳姓徵信業者蒐證後，將情報人員使用車輛、住址、工作地點製作成PDF檔交給費，收到四萬元尾款，費透過微信傳給高金力。

同年七月十八日，費將高金力交付的另一名情報人員姓名、出生年月日、身分證字號、地址、學歷及照片等，交給徵信業者委託調查行蹤、工作地點及行車動態，費也前往情報人員住家附近調查，掌握行蹤。

檢警搜索拘提費，聲押禁見獲准，傳訊費子到案。檢方偵查，費涉國情法第卅條之一第一項前段、第二項，從事間諜行為而收集、刺探及洩漏、交付情報人員身分、行動資訊予大陸人員，另涉國安法及個資法，費子涉個資法非公務機關非法利用個資罪，依法起訴。

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