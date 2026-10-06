影／陽信銀爆內鬼勾結婚紗業詐貸2億 攝影界元老「老麥」移送北檢

調查局新北市處獲報，指陽信銀時任古亭分行楊姓女經理，涉與知名「茱麗亞婚紗」總裁麥燦文勾結，明知麥男提供假金流與低價不動產作為擔保，卻放水護航詐貸1.8億，另協助普蘿絲國際貿易公司負責人吳慶文詐貸近7千萬，辦案人員今搜索約談6人到案，麥燦文稍早移送台北地檢署複訊，全案依違反行法偵辦。

人稱「老麥」的麥燦文是攝影業界元老，早年曾在老三台工作，他因緣際會幫雜誌拍攝藝人，從張小燕拍到劉文正，再到小S拍全家福，把專業技巧用在藝人身上，打出名聲後，開始把專業用在拍攝結婚照，創立老麥攝影文化事業，全盛時期旗下有超過10個品牌，橫跨不同攝影品類、包括高級禮服設計定製，從紙上照片拍到影音MV等，1年營收高達3億元。

麥燦文後來在台灣面臨金融風暴時，看準大陸市場，前往北京闖天下，起出「以名帶利」還有不錯成績，後來不敵台大陸廠商強烈競爭，後期業績下滑，不如以往風光。

檢調掌握，麥燦文掌控的新婚情報文化事業公司、茱麗亞婚紗公司，在2019年、2020年間，以製作不實金流美化財務，以及高估不動產等擔保品價值，向陽信銀古亭分行申請貸款，楊姓女經理明知擔保品不足，2020年護航放貸1億8千萬。

檢調另查出，普蘿絲國際貿易吳文在2020年間，也以不實財務資料、高估擔保品價值等手法申請貸款，向陽信銀詐貸6900萬元。檢調為釐清楊女是否從中收取回扣，今天搜索約談6人到案，包括時任古亭分襄理林育帆、銀行員林韋宏、王信翔。