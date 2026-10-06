快訊

中職／榜眼籤送桃猿！悍將拒絕6連敗收尾 全年第3近7年首度卡位前段班

美債殖利率、油價跌 台指期夜盤再寫50,265點歷史新高

連環爆！徐佳青被控安排兒冒充攝影官、東沙島特權爭議 北檢一併偵辦

聽新聞
0:00 / 0:00

1拳港幣10萬痛毆矢板明夫 香港黑幫「和勝和」打手接續羈押禁見

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

日籍媒體人矢板明夫今年7月在台中永豐棧酒店遭人痛毆，檢警抓到動手的香港籍男子廖港發，查出他是香港「和勝和」幫派成員以10萬港幣價碼受雇打人，廖落網遭收押禁見，台中地檢署痛斥他以暴力箝制我國言論自由、民主，今依組織等罪嫌起訴、移審，台中地院晚間裁定接續羈押禁見。

全案經台中地檢署檢察官賴謝銓偵辦，今起訴、移審台中地院，賴再到庭蒞庭，主張廖在台無固定住居所，案發後安排搭機離台，離境前被拘提到案，仍有共犯在逃，且廖仍避重就輕、受金錢利誘犯案，有逃亡、串證及反覆之虞，建請繼續羈押禁見，台中地院今晚裁定廖羈押禁見。

檢方起訴指出，廖港發（33歲）是香港地區「和勝和」幫派成員，及所謂「行動組」組長，過去就曾在香港接受金主委託毆打指定對象，行情為每毆打1拳港幣3000元至5000元，與港籍同夥吳永樂、馮孝揚、鄺祖暉及王雋昊都是香港地區「和安樂」幫派成員，廖港發等5人與矢板明夫無私人糾紛。

檢方查，身分不詳自稱「陳偉豪」的男子，同為和勝和幫派成員、行動組組長，他明知矢板明夫是印太戰略智庫執行長，經常公開評論兩岸時事、發表政治性言論，得知其將擔任春雨文教基金會在永豐棧酒店舉辦之活動講師，就出資雇用跨境施暴集團，企圖利用公開毆打矢板明夫，以達威嚇言論自由，達成跨境鎮壓目的。

檢方指出，吳男向廖港發說若他親自下手，「上面」願意支付港幣10萬元，隨即於7月6日中午11點38分，在永豐棧酒店1樓大廳徒手痛毆矢板明夫臉部，同夥王男在旁把風，行凶後還假意上前關心被害人，再趁機離去、回報犯行後離境，警方在台中機場逮到廖男。

檢方認為，廖港發不僅是傷害特定被害人，更藉由跨境暴力、媒體傳播產生「殺一儆百」效果，使民眾因擔心遭境外勢力鎖定、報復，而不敢發表特定言論，實質上是以暴力箝制言論，侵害我國民主制度及社會秩序，應予嚴厲非難，更挑戰我國司法權。

檢方今偵結，依傷害、強暴方式犯公然侮辱、恐嚇公眾，及組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌，提起公訴廖港發，求處最重5年徒刑，其餘吳、馮、鄺及王等4人，發布通緝。

日本媒體人矢板明夫今年7月在台中演講後遭攻擊，香港男子廖港發（中）落網檢方今起訴，台中地院裁定他接續羈押禁見。聯合報系資料照
日本媒體人矢板明夫今年7月在台中演講後遭攻擊，香港男子廖港發（中）落網檢方今起訴，台中地院裁定他接續羈押禁見。聯合報系資料照

矢板明夫 香港 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸委會：跨國(境)鎮壓 涉及不法政府必將依法究責

遇襲案起訴 矢板明夫：不因這拳沉默、續為台灣發聲

張俊傑棄保潛逃滿月…警逮第18、19名共犯 北檢聲押第10人

里港鄉代選舉爆賄選…參選人父親為兒買票 1票1千元 屏檢聲押禁見

相關新聞

退休警消年金違憲發不了？ 黃國昌諷政府「兩面手法」：出庭全改口

立法院去年三讀通過警察人員人事條例，行政院迄今卻未編列預算執行，民眾黨號召退休警消人員提團體行政訴訟，逾2千人交件參與，堪稱史上最大規模「民告官」案件。台北高等行政法院今首度開庭，民眾黨主席黃國昌怒斥行政院長卓榮泰對外稱違憲，實際上卻早與考試院商議怎麼發錢，如今竟還想掩蓋會議記錄，痛批中央玩「兩面手法」。

里港鄉代參選人父親為兒買票一票一千 屏檢聲押法院裁定20萬交保

屏東地檢署接獲線報，里港鄉第二選區鄉民代表林姓參選人父親與樁腳蔡男，今年8月涉以1票1000元代價賄選買票，屏檢昨發動搜索，查扣不法所得1萬9千元，檢方訊後，認定鄉代參選林男的父親違反選罷法，向法院聲押禁見，法院裁定20萬元交保，全案擴大偵辦。

為中共刺探情報人員個資 退役空軍上尉不認罪續押三個月

退役空軍上尉費守鋐於2024年間，涉嫌替中國大陸蒐集我國2名情報人員資料，今遭起訴移審桃園地院後，費某仍不認罪，法官認涉犯國安事件犯嫌重大，認有逃亡、滅證及串供之虞，裁定自今天起繼續羈押3個月並禁見接見通信。

檢調查興達電廠爆炸案 今搜索工務所約談承辦工程師多人

高雄興達電廠去年9月9日晚間發生爆炸，台電調查後，確認為燃氣新2號機進行試運轉測試時，天然氣加熱器管線法蘭未使用正確墊片，導致天然氣洩漏起火，橋頭地檢署分案後，今指揮高雄市調查處發動搜索，目前正約談相關工程人員，朝公共危險罪嫌偵辦。

「碰瓷」女製造假車禍、假跌倒、假腹痛 被彰檢提起起訴

洪姓女子今年6月至8月步行靠近行人或機車，訛稱被撞受傷，或到店家用餐訛稱餐點不新鮮，要求對方賠償，次數多達11次，其中4次得手，詐得3萬2千元。彰化地檢署檢察官依詐欺取財罪等3罪對洪女提起公訴。

影／陽信銀爆內鬼勾結婚紗業詐貸2億 攝影界元老「老麥」移送北檢

調查局新北市處獲報，指陽信銀時任古亭分行楊姓女經理，涉與知名「茱麗亞婚紗」總裁麥燦文勾結，明知麥男提供假金流與低價不動產作為擔保，卻放水護航詐貸1.8億，另協助普蘿絲國際貿易公司負責人吳慶文詐貸近7千萬，辦案人員今搜索約談6人到案，麥燦文稍早移送台北地檢署複訊，全案依違反行法偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。