1拳港幣10萬痛毆矢板明夫 香港黑幫「和勝和」打手接續羈押禁見

日籍媒體人矢板明夫今年7月在台中永豐棧酒店遭人痛毆，檢警抓到動手的香港籍男子廖港發，查出他是香港「和勝和」幫派成員以10萬港幣價碼受雇打人，廖落網遭收押禁見，台中地檢署痛斥他以暴力箝制我國言論自由、民主，今依組織等罪嫌起訴、移審，台中地院晚間裁定接續羈押禁見。

全案經台中地檢署檢察官賴謝銓偵辦，今起訴、移審台中地院，賴再到庭蒞庭，主張廖在台無固定住居所，案發後安排搭機離台，離境前被拘提到案，仍有共犯在逃，且廖仍避重就輕、受金錢利誘犯案，有逃亡、串證及反覆之虞，建請繼續羈押禁見，台中地院今晚裁定廖羈押禁見。

檢方起訴指出，廖港發（33歲）是香港地區「和勝和」幫派成員，及所謂「行動組」組長，過去就曾在香港接受金主委託毆打指定對象，行情為每毆打1拳港幣3000元至5000元，與港籍同夥吳永樂、馮孝揚、鄺祖暉及王雋昊都是香港地區「和安樂」幫派成員，廖港發等5人與矢板明夫無私人糾紛。

檢方查，身分不詳自稱「陳偉豪」的男子，同為和勝和幫派成員、行動組組長，他明知矢板明夫是印太戰略智庫執行長，經常公開評論兩岸時事、發表政治性言論，得知其將擔任春雨文教基金會在永豐棧酒店舉辦之活動講師，就出資雇用跨境施暴集團，企圖利用公開毆打矢板明夫，以達威嚇言論自由，達成跨境鎮壓目的。

檢方指出，吳男向廖港發說若他親自下手，「上面」願意支付港幣10萬元，隨即於7月6日中午11點38分，在永豐棧酒店1樓大廳徒手痛毆矢板明夫臉部，同夥王男在旁把風，行凶後還假意上前關心被害人，再趁機離去、回報犯行後離境，警方在台中機場逮到廖男。

檢方認為，廖港發不僅是傷害特定被害人，更藉由跨境暴力、媒體傳播產生「殺一儆百」效果，使民眾因擔心遭境外勢力鎖定、報復，而不敢發表特定言論，實質上是以暴力箝制言論，侵害我國民主制度及社會秩序，應予嚴厲非難，更挑戰我國司法權。

檢方今偵結，依傷害、強暴方式犯公然侮辱、恐嚇公眾，及組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌，提起公訴廖港發，求處最重5年徒刑，其餘吳、馮、鄺及王等4人，發布通緝。