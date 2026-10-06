檢調查興達電廠爆炸案 今搜索工務所約談承辦工程師多人

高雄興達電廠去年9月9日晚間發生爆炸，台電調查後，確認為燃氣新2號機進行試運轉測試時，天然氣加熱器管線法蘭未使用正確墊片，導致天然氣洩漏起火，橋頭地檢署分案後，今指揮高雄市調查處發動搜索，目前正約談相關工程人員，朝公共危險罪嫌偵辦。

燃氣新2號機承包商中鼎工程下午發布重訊，指高雄市調處今天至中鼎的台電興達工地，針對去年9月工地發生的火災事故進行相關調查，公司已配合提供工地紀錄協助釐清，至於檢調此次搜索及調查的具體原因、相關責任歸屬，仍待檢調進一步釐清。

興達電廠原為燃煤電廠，後增設5部氣渦輪發電機組，採天然氣發電，為強化供電韌性，台電啟動興達電廠燃氣機組更新改建計畫，於南側基地新設燃氣機組，起火的位置為施工中的二號燃氣機組，未有人員受傷。

依據台電調查結果，起火原因為興達新建機組工程承攬廠商（美商奇異公司、中鼎公司） ，在新2號機2-2號氣渦輪機天然氣加熱器下游管線設備，有一個法蘭未使用正確規格的墊片，導致墊片受高溫影響失效，引起天燃氣外洩造成爆炸。

據了解，橋頭地檢署針對火災是否涉及刑事責任分案調查，今天指揮高雄市調查處搜索中鼎位於台電興達電廠的工務所，並約談負責工程師、施工人員等釐清案情，檢調目前仍在調查，尚未對涉案人員做出強制處分，全案朝公共危險罪嫌偵辦。

高雄興達電廠日前爆炸，大量火光竄出造成爆炸。記者巫鴻瑋／翻攝