「碰瓷」女製造假車禍、假跌倒、假腹痛 被彰檢提起起訴

洪姓女子今年6月至8月步行靠近行人或機車，訛稱被撞受傷，或到店家用餐訛稱餐點不新鮮，要求對方賠償，次數多達11次，其中4次得手，詐得3萬2千元。彰化地檢署檢察官依詐欺取財罪等3罪對洪女提起公訴。

起訴書指出，洪女詐財型態包括分別在員林市等鄉鎮，走行靠近微型電動二輪車、輔助自行車、機車，訛稱被撞受傷，在彩券行、超商假裝被行人撞到而跌倒，洪女到兩家餐館用餐，訛稱餐點不新鮮害她腹痛，要求報警、叫救護車、送醫或由店家載到醫院，進一步索賠8千元至40萬元。

洪女假裝被撞的第一樁詐財案得手，食髓知味，接連訛詐，致使騎乘微型電動二輪車、輕型機車的兩名騎士，及各1名餐廳老闆、超商店具自認倒楣花錢消災，支付4千元至1萬8千元。警方根據被害人報案內容，認為她敲詐被害人，對不肯付錢和解者以「報警、提告」威脅，使其心理感受壓力。

起訴書表示，洪女「碰瓷」（故意製造車禍假象或事故，藉機詐騙、敲詐勒索他人錢財的行為）在地方上傳開，警方報請彰檢檢察官指揮貞辦，拘提洪女。經被害人指證、案發地點相關監視器影像，檢方認洪女所犯詐欺取財罪、誣告罪、詐騙取財未遂罪因犯意各別，行為互殊，依刑法提起公訴。