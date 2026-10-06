為中共刺探情報人員個資 退役空軍上尉不認罪續押三個月

退役空軍上尉費守鋐於2024年間，涉嫌替中國大陸蒐集我國2名情報人員資料，今遭起訴移審桃園地院後，費某仍不認罪，法官認涉犯國安事件犯嫌重大，認有逃亡、滅證及串供之虞，裁定自今天起繼續羈押3個月並禁見接見通信。

裁定指出，費姓被告涉嫌觸犯最輕本刑10年以上有期徒刑的重大犯罪。雖然被告在法庭上否認犯行，但法官認為卷內已有相關證據支持，認定其犯罪嫌疑重大。被告長期因個人事業往返中國，出入境紀錄也顯示其多年來頻繁前往中國，顯見被告具備在中國生活及活動的能力，法院認為被告若獲釋，有相當可能逃避日後的審判與執行程序。

此外，法院調查發現，被告在檢警展開調查前，已將本案共犯「高金力」的聯絡方式及對話紀錄刪除，顯示有湮滅證據的情形。由於兩人是在中國經由共同友人認識，即使聯絡資料已刪除，仍可能透過其他管道重新取得聯繫，因此法院認為仍存在串證風險。

法官進一步表示，被告對案情的說法與證人證述內容差異甚大，加上所涉罪名刑責相當重大，足以推斷被告有與他人串供的可能。因此，法院認定符合刑事訴訟法關於羈押原因的規定。

綜合考量本案涉及國家安全、社會秩序及情報人員安全等重大法益，以及案件對社會造成的影響程度，法院認為以交保、責付或限制住居等較輕措施，無法有效確保日後審判程序順利進行，因此裁定自10月6日起羈押3個月，羈押期間禁止接見及通信。若被告對此裁定不服，可於收到裁定後10日內依法聲請撤銷或變更羈押處分。