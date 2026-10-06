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涉為中國蒐集情報人員個資 退役空軍上尉收押禁見

中央社／ 桃園6日電

費姓退役空軍上尉涉嫌在台蒐集2名情報人員個資及行蹤等資訊交付中國方，過程中指使兒子幫忙。桃園地檢署今天起訴費氏父子，桃園地方法院晚間裁定費父羈押3月並禁止接見通信。

桃檢調查，費姓退役空軍上尉退伍後曾擔任中國河北省某鄉的鄉長，並為中國從事間諜行為，蒐集、刺探及洩漏交付台灣情報人員相關資訊情資，甚至利用他擔任房仲的兒子查得情報人員名下所有建物資料。

桃檢今年8月間向桃園地方法院聲請羈押禁見費父獲准，今天偵結起訴費氏父子，並向桃院聲請延押費父；桃院認有羈押必要，裁定今天起羈押3月並禁止接見通信。

桃院認為，費男經訊問後否認犯行，但證據足認他犯罪嫌疑重大；費男所涉犯行為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，且有長年長期密切往來中國的紀錄，有相當理由足認有逃亡之虞。

桃院認為，費男在經檢警機關調查前，將共犯聯繫方式、對話紀錄刪除，足認有滅證之虞，且費男答辯與證人所述有高度出入，足認有串供之虞，有羈押必要；如不服處分，得於10日內聲請撤銷或變更。

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