退休警消年金違憲發不了？ 黃國昌諷政府「兩面手法」：出庭全改口

立法院去年三讀通過警察人員人事條例，行政院迄今卻未編列預算執行，民眾黨號召退休警消人員提團體行政訴訟，逾2千人交件參與，堪稱史上最大規模「民告官」案件。台北高等行政法院今首度開庭，民眾黨主席黃國昌怒斥行政院長卓榮泰對外稱違憲，實際上卻早與考試院商議怎麼發錢，如今竟還想掩蓋會議記錄，痛批中央玩「兩面手法」。

民眾黨動員逾2千名退休警消人員提團體訴訟，今年2月向北高行遞狀提告，對考試院銓敘部、行政院內政部提起一般給付之訴，請求依照修法後新版「退休審定函」補發退休金差額。全案首度開庭，包括黃國昌及近百名警消人員均到庭旁聽。

黃國昌庭後受訪表示，行政院、考試院等相關部會互踢皮球，今天在法庭上繼續踢，他並不驚訝。最讓他驚訝的事是，行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳竟玩「兩面手法」，因為無論是行政院還是內政部的代表，今日出庭都異口同聲地說「不給，不是因為違憲」。

黃國昌指出，過去這一年多，卓榮泰每次都以「法律有違憲爭議」為由，不讓編列預算，那為何今天行政院、內政部的訴訟代理人卻都改口說「不是因為法律違憲」？政府也沒辦法解釋，為什麼公教退休金已於今年8月補發差額，警消的卻不補。

黃國昌直言，更讓人憤怒的是，他直到今天開庭才知道，原來行政院、考試院早就商量好錢要怎麼發了，還因此開了一個會議，但會議紀錄竟被列為「不給閱」的卷宗，要求對造不得閱覽，結果也直接遭法官打臉問「有什麼理由不給閱嗎？」

黃國昌痛批，行政院、考試院在法律三讀通過、總統公布後，明明已經開會並商量錢要如何發放，為什麼不讓警消知道？還遮掩了這麼重要的檔案，背後目的是什麼？代表政府明知國家該給付，但是「卓榮泰不想給的，你們不准要」。

至於如何看待本案訴訟結果，黃國昌表示，他個人非常樂觀，因為行政院、考試院早在協調「錢到底要怎麼發」；法官今天開庭時也曾詢問，錢由哪一單位發放有無法律依據？考試院的代表卻支支吾吾地回說「沒有」，解釋主要是行政院、考試院協調。

黃國昌指出，其實本案沒有什麼太多需要辯論的地方，接下來就等考試院依照新、舊制計算，把應該給付的金額、主體特定清楚就好了，但他也痛批，「一個國家，如果連奉獻一輩子、奉獻給人民的警消權益都不顧，這是什麼爛政府？」

黃國昌怒斥，就是因為有這種爛政府，今天這些退休警消才被逼著到法院，討回依法應該享有的退休金，這是何其荒謬的事情啊！