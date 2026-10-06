承包商控警淪黑幫眼線？做完筆錄遭竹聯幫圍堵討百萬 警：立案調查中

台中市游姓包商昨在網路發文，指控台中市第二警分局偵查佐，涉洩密給竹聯幫背景人士。游男指控，因有裝潢糾紛遭提告，他去年3月前往警局做完筆錄後，在停車場遭兩名黑衣人圍堵限制行動，恐嚇逼吐138萬工程款，也稱握有偵查佐承認洩露行蹤的通話錄音。

中市警第二分局表示，承辦偵查佐確有將警詢時地告知案件關係人，目前已交由督察室調查，若涉不法將報請地檢署偵辦，游男提告妨害自由部分，檢方已在去年7月不起訴。

游男昨在網路發文，直說「此文不能沉，沉了我有生命危險」，2025年3月底半夜12點，他結束筆錄走到二分局旁的永興停車場，遭兩名自稱竹聯幫份子強押車門控制行動。

對方表明受業主委託，還搬出竹聯幫「鍾馗」名號，恐嚇游男「惹到絕對不能惹的人」，逼迫他吐出138萬元工程款，以換取撤告。

游男堅稱自己依約施工，「工程做到哪裡，錢收到哪裡」，拒絕退還款項，其中一人上他車後，他將車開到永興所，提告妨害自由。

針對行蹤遭精準掌握，游男控訴偵查隊違反偵查不公開。他指出，作筆錄當下曾聽見隊員接聽私人手機，明確回覆對方，「對！人在我這裡做筆錄。」游男更在隔日致電該隊員，全程錄音，該員警於電話中坦承，當時打進私人手機的是同事，同事需承擔責任。

第二分警局表示，昨天獲悉此案後已立即展開調查，初步查證承辦偵查佐，確實有將警詢時間、地點告知該案被害人、同事，基於「警紀警辦、毋枉毋縱」原則，全案已報請督察室共同調查，若有違法違紀事證，依法報請台中地檢署偵辦、絕不護短。

針對游男提告恐嚇、妨害自由一案，警方當時已依規定受理移送，經台中地檢署調查後，已在2025年7月處分不起訴。