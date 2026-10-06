聽新聞
0:00 / 0:00
銀行內鬼涉護航婚紗業者、貿易公司 詐貸2億4900萬元檢調約談6人
陽信銀行楊姓女經理等人涉嫌護航「新婚情報、茱莉亞婚紗」麥姓負責人，以不實金流、不動產擔保品詐貸約1.8億元，又讓普蘿絲國際貿易公司吳姓負責人詐貸6900萬元，共2億4900萬元。台北地檢署今指揮調查局搜索楊女等人，約談楊等6人到案說明。
檢方查出，2019年、2020年間，楊姓女經理任職古亭分行（目前任職於社子分行）涉嫌與林姓前襄理、王姓行員、林姓行員等人替業者辦理貸款，疑似與業者合謀、護航，使2名業者順利通過審核，詐貸銀行共計2億4900萬元。
檢調掌握，新婚情報文化事業公司（JULIA WEDDING NEWS）、茱莉亞婚紗麥姓負責人，在2019年底、2020年初間，涉嫌以不實的金流美化公司財務，及高估不動產等擔保品價值申請貸款，透過楊姓經理等人護航過關，詐貸約1億8千萬元，銀行於2020年6月間核貸。
檢調另查出，普蘿絲國際貿易公司吳姓負責人涉嫌在2020年2月間，以不實財務資料、高估擔保品價值等申請貸款，向銀行詐貸約6900萬元。
台北地檢署今依違反銀行法，指揮調查局新北市調查處搜索楊姓經理位於社子分行的辦公室、楊、麥、吳等3人住居所，約談楊等6人到案說明，釐清貸款過程。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。