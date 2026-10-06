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銀行內鬼涉護航婚紗業者、貿易公司 詐貸2億4900萬元檢調約談6人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

陽信銀行楊姓女經理等人涉嫌護航「新婚情報、茱莉亞婚紗」麥姓負責人，以不實金流、不動產擔保品詐貸約1.8億元，又讓普蘿絲國際貿易公司吳姓負責人詐貸6900萬元，共2億4900萬元。台北地檢署今指揮調查局搜索楊女等人，約談楊等6人到案說明。

檢方查出，2019年、2020年間，楊姓女經理任職古亭分行（目前任職於社子分行）涉嫌與林姓前襄理、王姓行員、林姓行員等人替業者辦理貸款，疑似與業者合謀、護航，使2名業者順利通過審核，詐貸銀行共計2億4900萬元。

檢調掌握，新婚情報文化事業公司（JULIA WEDDING NEWS）、茱莉亞婚紗麥姓負責人，在2019年底、2020年初間，涉嫌以不實的金流美化公司財務，及高估不動產等擔保品價值申請貸款，透過楊姓經理等人護航過關，詐貸約1億8千萬元，銀行於2020年6月間核貸。

檢調另查出，普蘿絲國際貿易公司吳姓負責人涉嫌在2020年2月間，以不實財務資料、高估擔保品價值等申請貸款，向銀行詐貸約6900萬元。

台北地檢署今依違反銀行法，指揮調查局新北市調查處搜索楊姓經理位於社子分行的辦公室、楊、麥、吳等3人住居所，約談楊等6人到案說明，釐清貸款過程。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

詐貸 內鬼 銀行

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