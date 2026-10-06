酒後持菜刀砍胞弟 羈押中桃園家暴男法院裁定延押2個月

家住桃園中壢由姓男子今年228連假凌晨酒後與弟弟發生爭執，竟無視保護令持菜刀朝弟弟頭部等要害劈砍致重傷，桃園地檢署依殺人未遂等起訴，全案將由國民法官專庭審理，桃園地院考量由某有反覆實施暴行之虞，上月初裁定繼續延押2個月。

檢警調查，59歲由姓男子與弟弟同住在桃園市中壢區某國宅。由某先前已有多次違反保護令及家暴傷害的前科，桃園地院已核發並延長民事通常保護令，禁止他對弟弟實施任何身體或精神上的不法侵害。

2026年2月28日凌晨3時許，由東和酒後藉故前往弟弟臥室發生衝突。過程中由某遭到弟弟持辣椒水反擊，竟心生不滿，明知頭部為人體重要部位，仍跑至廚房抽取1把菜刀，朝弟弟的頭頂、額頭及鼻子等處連續劈砍數下。

被害弟弟遭砍後受有顱骨開放性骨折合併5公分撕裂傷、額骨開放性骨折合併12公分撕裂傷、鼻部皮膚缺損及低血容性休克等重傷，經緊急送醫救治後才倖免於難。

全案經桃園市政府警察局中壢分局報請偵辦，桃園地檢署偵查終結，認定由某涉犯刑法殺人未遂罪及家庭暴力防治法違反保護令罪，從重依殺人未遂罪嫌提起公訴，並移送國民法官法庭審理。

由於桃園地院原先裁定由某自今年6月8日起羈押3個月。羈押期屆滿前，地院召開調查庭，訊問由某並聽取檢察官及辯護人意見。法院審酌卷內供述及非供述證據，認定由某涉犯殺人未遂罪嫌重大。雖然他當時已自白犯行，但法院認為先前羈押原因仍然存在。

同時，本案衝突起因於由某酒後失控，而類似情形過去數年間屢次發生，加上酒精飲品取得容易，法官認為由某短期內再次酒後失序並實施暴行的可能性甚高。考量被告與告訴人及其他親屬仍有接觸可能，認為有必要透過羈押暫時隔離，以避免再發生類似暴力行為。為預防再犯、確保後續審判程序順利進行及維護公益，仍裁定繼續羈押。

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