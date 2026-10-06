一支價差逾7000元 小三通走私「瘦瘦針」5人栽了、查扣188支

「瘦瘦針」價格高、兩岸價差大，現在也成為小三通水客眼中的「新商機」！調查局福建省調查處與財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課（高雄海關）聯手在金門港旅運中心查緝，從今年5月起陸續查獲5名旅客涉嫌未經許可夾帶「替爾泊肽注射液」入境，累計查扣188支，其中單一旅客就帶了128支，獲利達10萬餘元，涉嫌違反藥事法。

福建省調查處指出，這類俗稱「瘦瘦針」的藥品，在大陸單支售價約人民幣350至550元，折合新台幣約1750元至2750元，但在台灣價格約4500元至上萬元不等，超過7千的價差，成為水客鋌而走險的誘因。部分水客以每支500至1000元不等的託運費替人攜帶，也有人直接轉手販售牟利，單一案件獲利逾10萬元。

但比起非法輸入本身，查緝單位更擔心的是「瘦瘦針」的保存問題。調查處表示，替爾泊肽屬處方用藥，須經醫師評估開立處方，再由藥師調劑給藥，且藥品保存涉及溫度要求，應維持在攝氏2至8度。

查緝發現，部分水客為了增加攜帶數量、方便夾藏，會拆除原有保冰、冷卻包裝，導致藥品在運送過程中可能無法維持適當溫度，增加變質風險。調查處警告，若這些來源不明、保存條件不明的藥品流入醫療院所甚至施打到人體，恐對民眾生命健康造成重大危害，也呼籲民眾及醫療院所切勿購買或使用來路不明的「瘦瘦針」。

調查處表示，金門港旅運中心於今年8月3日落成啟用，是金門重要交通樞紐，隨著小三通旅客往來頻繁，查緝單位將持續結合關務署、海巡署等單位投入查緝力量，針對走私、違法攜帶及其他不法行為加強查察。

調查處也提醒，民眾切勿抱著「幫忙帶一下」或「順便賺託運費」的心態，替他人攜帶未經許可的藥品或其他違禁物品入境，一旦觸法，不僅可能面臨刑責，也可能因物品來源及用途不明，衍生更大的法律與安全風險。

福建省調查處與財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課聯手在金門港旅運中心查緝，從今年5月起陸續查獲5名旅客涉嫌未經許可夾帶「替爾泊肽注射液」入境，累計查扣188支，其中單一旅客就帶了128支，涉嫌違反藥事法。圖／福建省調查處提供