聽新聞
0:00 / 0:00
長期施暴同居前妻...這次不滿對方喝酒 持軟管打到重傷致死南檢起訴
謝姓男子與郭姓前妻離婚後仍同住，涉嫌長期對郭女施暴，今年3月竟因不滿她喝酒，持黑色軟管毆打臀、腿部約10下，之後再度施暴，造成全身多處挫傷，引發橫紋肌溶解症及急性腎臟衰竭，送醫後仍因多重器官衰竭死亡；台南地檢署依傷害致死罪嫌起訴，案件將由國民法官參審。
起訴書指出，均59歲的謝姓男子與郭姓女子原為夫妻，離婚後仍一起住在台南市安南區，兩個兒子均已長大成人，各自成家；謝涉嫌長期對郭女施暴，今年3月30日中午12時許，謝因不滿郭女喝酒，持黑色軟管毆打她的臀部、腿部約10下，同年4月4日下午1時許，又以不詳方式施暴。
郭因此受有雙側臀部、大腿，以及頭臉、雙肩、雙上肢、背部、腹部等多處挫傷，並因橫紋肌溶解症併發急性腎臟衰竭，4月4日下午1時44分在住處傷重昏迷失去意識；謝這時才緊張通報119，將郭女送往台南市立安南醫院救治。
郭女於4月6日上午8時32分，仍因多重器官衰竭不治死亡。案件經台南市警察局第三分局土城派出所偵辦，郭的兩名兒子也提出告訴；檢方認定，謝涉犯刑法第277條第2項前段傷害致死罪，依國民法官法及刑事訴訟法提起公訴，移審台南地院，本案將由國民法官開庭審理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。