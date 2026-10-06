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長期施暴同居前妻...這次不滿對方喝酒 持軟管打到重傷致死南檢起訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

謝姓男子與郭姓前妻離婚後仍同住，涉嫌長期對郭女施暴，今年3月竟因不滿她喝酒，持黑色軟管毆打臀、腿部約10下，之後再度施暴，造成全身多處挫傷，引發橫紋肌溶解症及急性腎臟衰竭，送醫後仍因多重器官衰竭死亡；台南地檢署依傷害致死罪嫌起訴，案件將由國民法官參審。

起訴書指出，均59歲的謝姓男子與郭姓女子原為夫妻，離婚後仍一起住在台南市安南區，兩個兒子均已長大成人，各自成家；謝涉嫌長期對郭女施暴，今年3月30日中午12時許，謝因不滿郭女喝酒，持黑色軟管毆打她的臀部、腿部約10下，同年4月4日下午1時許，又以不詳方式施暴。

郭因此受有雙側臀部、大腿，以及頭臉、雙肩、雙上肢、背部、腹部等多處挫傷，並因橫紋肌溶解症併發急性腎臟衰竭，4月4日下午1時44分在住處傷重昏迷失去意識；謝這時才緊張通報119，將郭女送往台南市立安南醫院救治。

郭女於4月6日上午8時32分，仍因多重器官衰竭不治死亡。案件經台南市警察局第三分局土城派出所偵辦，郭的兩名兒子也提出告訴；檢方認定，謝涉犯刑法第277條第2項前段傷害致死罪，依國民法官法及刑事訴訟法提起公訴，移審台南地院，本案將由國民法官開庭審理。

謝姓男子與郭姓前妻離婚後仍同住，涉嫌長期對郭女施暴，今年3月竟因不滿她喝酒，持黑色軟管毆打臀、腿部約10下，之後再度施暴，造成全身滿身傷勢致死。聯合報系資料照
謝姓男子與郭姓前妻離婚後仍同住，涉嫌長期對郭女施暴，今年3月竟因不滿她喝酒，持黑色軟管毆打臀、腿部約10下，之後再度施暴，造成全身滿身傷勢致死。聯合報系資料照

離婚 前妻 國民法官

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