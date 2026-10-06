收購中古車稱買到事故車提告退款59萬 因這原因判車商敗訴

新竹一名中古車商向車主收購一輛油電混合自小客車，支付59萬元後，事後經第三方鑑定發現車頭螺絲件鈑修、前保險桿更換及車體凹陷等痕跡，認為買到事故車，提告要求車主返還59萬元及利息。新竹地院審理後認為，車商在締約前已知車輛曾發生碰撞並進廠維修，且具有多年中古車買賣經驗，難認車主有隱瞞或詐欺，因此判車商敗訴。

判決指出，中古車行今年1月12日與王姓車主簽約，以59萬元收購一輛2023年2月出廠的中華油電混合自用小客車，當天支付2萬元，1月23日再付清57萬元並完成過戶。

不過，車商在1月29日委託第三方鑑定，發現車輛有「車頭有螺絲件鈑修」、「前保險桿有更換」、「兩側車體結構有輕度凹陷」及「左後車門有輕度凹陷」等修繕痕跡，認為車輛屬事故車，主張車主刻意隱瞞車況，因此依契約及民法規定解除買賣，要求返還59萬元及利息。

王姓車主則辯稱，車輛去年11月16日曾在國道彰化路段發生碰撞，事後立即送回原廠維修並辦理出險。因維修及零件更換耗時，才決定轉售並購買新車，且是由原廠介紹合作的中古車商前來估價。車商本身就是專業中古車商，當時已檢查車況，並因知道車輛曾發生碰撞，要求再折價12萬元後，以59萬元成交。

法院調查認為，車商是原廠合作的專職中古車商，簽約前已親自到保養廠查看車輛，且經營中古車買賣已12年，對車輛結構、車況及事故車查核具有專業能力。車輛當時就在原廠維修，車商也可向車廠查詢事故及維修原因、範圍，並非車主刻意遮掩。

法院另比對同年份、同排氣量車款行情，當時中古車行情約71萬元，雙方最後以59萬元成交，價差12萬元，與車主所稱因事故車況折價的金額相符。法院因此認定，車商在簽約時已知悉車輛曾發生事故。

法院認為，即使車商當時不知道具體哪些部位有修繕痕跡，以其專業經驗及簽約前已到保養廠查看車況，未能進一步查知，也屬重大過失；車商又無法證明車主曾保證車輛沒有瑕疵，因此車主不負物之瑕疵擔保責任。