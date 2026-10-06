快訊

LINE隔2個月又故障！不能傳訊、官方後台當機 網苦笑：小編下班囉

6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

遭指公器私用 徐佳青否認濫用公帑：家人自費搭機看我是基本人權

聽新聞
0:00 / 0:00

收購中古車稱買到事故車提告退款59萬 因這原因判車商敗訴

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹一名中古車商向車主收購一輛油電混合自小客車，支付59萬元後，事後經第三方鑑定發現車頭螺絲件鈑修、前保險桿更換及車體凹陷等痕跡，認為買到事故車，提告要求車主返還59萬元及利息。新竹地院審理後認為，車商在締約前已知車輛曾發生碰撞並進廠維修，且具有多年中古車買賣經驗，難認車主有隱瞞或詐欺，因此判車商敗訴。

判決指出，中古車行今年1月12日與王姓車主簽約，以59萬元收購一輛2023年2月出廠的中華油電混合自用小客車，當天支付2萬元，1月23日再付清57萬元並完成過戶。

不過，車商在1月29日委託第三方鑑定，發現車輛有「車頭有螺絲件鈑修」、「前保險桿有更換」、「兩側車體結構有輕度凹陷」及「左後車門有輕度凹陷」等修繕痕跡，認為車輛屬事故車，主張車主刻意隱瞞車況，因此依契約及民法規定解除買賣，要求返還59萬元及利息。

王姓車主則辯稱，車輛去年11月16日曾在國道彰化路段發生碰撞，事後立即送回原廠維修並辦理出險。因維修及零件更換耗時，才決定轉售並購買新車，且是由原廠介紹合作的中古車商前來估價。車商本身就是專業中古車商，當時已檢查車況，並因知道車輛曾發生碰撞，要求再折價12萬元後，以59萬元成交。

法院調查認為，車商是原廠合作的專職中古車商，簽約前已親自到保養廠查看車輛，且經營中古車買賣已12年，對車輛結構、車況及事故車查核具有專業能力。車輛當時就在原廠維修，車商也可向車廠查詢事故及維修原因、範圍，並非車主刻意遮掩。

法院另比對同年份、同排氣量車款行情，當時中古車行情約71萬元，雙方最後以59萬元成交，價差12萬元，與車主所稱因事故車況折價的金額相符。法院因此認定，車商在簽約時已知悉車輛曾發生事故。

法院認為，即使車商當時不知道具體哪些部位有修繕痕跡，以其專業經驗及簽約前已到保養廠查看車況，未能進一步查知，也屬重大過失；車商又無法證明車主曾保證車輛沒有瑕疵，因此車主不負物之瑕疵擔保責任。

新竹一名中古車商向車主收購一輛油電混合自小客車，支付59萬元後，事後經第三方鑑定發現車頭螺絲件鈑修、前保險桿更換及車體凹陷等痕跡，認為買到事故車，提告要求車主返還。圖為示意照。聯合報系資料照
新竹一名中古車商向車主收購一輛油電混合自小客車，支付59萬元後，事後經第三方鑑定發現車頭螺絲件鈑修、前保險桿更換及車體凹陷等痕跡，認為買到事故車，提告要求車主返還。圖為示意照。聯合報系資料照

中古車 車商 提告

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

違規走路肩釀禍！國1桃園段4車連環撞 小貨車遭撞側翻

國1桃園段違規走路肩釀禍！小貨車自撞護欄波及3車逃離現場

新竹偷拍引爆砸車私刑爭議 議員質疑教唆、里長澄清勸架喊告

疑搶快闖紅燈！青埔自小客高速撞皮卡 電桿慘遭波及

相關新聞

里港鄉代參選人父親為兒買票一票一千 屏檢聲押法院裁定20萬交保

屏東地檢署接獲線報，里港鄉第二選區鄉民代表林姓參選人父親與樁腳蔡男，今年8月涉以1票1000元代價賄選買票，屏檢昨發動搜索，查扣不法所得1萬9千元，檢方訊後，認定鄉代參選林男的父親違反選罷法，向法院聲押禁見，法院裁定20萬元交保，全案擴大偵辦。

一支價差逾7000元 小三通走私「瘦瘦針」5人栽了、查扣188支

「瘦瘦針」價格高、兩岸價差大，現在也成為小三通水客眼中的「新商機」！調查局福建省調查處與財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課（高雄海關）聯手在金門港旅運中心查緝，從今年5月起陸續查獲5名旅客涉嫌未經許可夾帶「替爾泊肽注射液」入境，累計查扣188支，其中單一旅客就帶了128支，獲利達10萬餘元，涉嫌違反藥事法。

承包商控警淪黑幫眼線？做完筆錄遭竹聯幫圍堵討百萬 警：立案調查中

台中市游姓包商昨在網路發文，指控台中市第二警分局偵查佐，涉洩密給竹聯幫背景人士。游男指控，因有裝潢糾紛遭提告，他去年3月前往警局做完筆錄後，在停車場遭兩名黑衣人圍堵限制行動，恐嚇逼吐138萬工程款，也稱握有偵查佐承認洩露行蹤的通話錄音。

銀行內鬼涉護航婚紗業者、貿易公司 詐貸2億4900萬元檢調約談6人

陽信銀行楊姓女經理等人涉嫌護航「新婚情報、茱莉亞婚紗」麥姓負責人，以不實金流、不動產擔保品詐貸約1.8億元，又讓普蘿絲國際貿易公司吳姓負責人詐貸6900萬元，共2億4900萬元。台北地檢署今指揮調查局搜索楊女等人，約談楊等6人到案說明。

酒後持菜刀砍胞弟 羈押中桃園家暴男法院裁定延押2個月

家住桃園中壢由姓男子今年228連假凌晨酒後與弟弟發生爭執，竟無視保護令持菜刀朝弟弟頭部等要害劈砍致重傷，桃園地檢署依殺人未遂等起訴，全案將由國民法官專庭審理，桃園地院考量由某有反覆實施暴行之虞，上月初裁定繼續延押2個月。

長期施暴同居前妻...這次不滿對方喝酒 持軟管打到重傷致死南檢起訴

謝姓男子與郭姓前妻離婚後仍同住，涉嫌長期對郭女施暴，今年3月竟因不滿她喝酒，持黑色軟管毆打臀、腿部約10下，之後再度施暴，造成全身多處挫傷，引發橫紋肌溶解症及急性腎臟衰竭，送醫後仍因多重器官衰竭死亡；台南地檢署依傷害致死罪嫌起訴，案件將由國民法官參審。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。