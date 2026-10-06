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嘉市警分隊長涉洩密遭押 檢調今通知派出所長配合調查

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警察局第一分局偵查隊何姓分隊長今年6月因涉嫌洩漏臨檢勤務資訊給電子遊藝場業者，遭法院裁定羈押禁見，嘉義地檢署持續追查。檢調今天再有行動，通知第一分局北鎮派出所陳姓所長到案配合調查；據了解，目前陳姓所長在案中身分尚未確定，究竟是被告或證人，仍待進一步釐清。

據悉，嘉義地檢署今天指揮法務部調查局南部地區機動工作站、嘉義市調查站，會同嘉義市警察局人員進行調查，通知陳姓所長到案。第一分局表示，相關案件由調查站及市警局偵辦，警方配合調查。

檢調近期也曾傳喚湖子內地區一間釣蝦遊藝場業者到案，經檢察官複訊後諭知10萬元交保。至於該業者與原案有何關聯，以及檢調目前追查方向，尚待進一步釐清。

這起案件源於今年6月，嘉義地檢署6月9日下午指揮調查局南機站，搜索第一分局偵查隊何姓分隊長辦公室、住處及電子遊藝場等5處，拘提當時輪休的何男，另傳喚陳姓業者等相關人員共8人到案。

檢方複訊後，認為何男及陳姓業者涉嫌違反貪汙治罪條例且犯罪嫌疑重大，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。法院6月12日裁定何男羈押禁見，陳姓業者30萬元交保並限制住居；同案林姓被告3萬元交保、蒲姓被告8萬元交保，其餘人請回。

何男不服羈押裁定提出抗告，台灣高等法院台南分院6月18日駁回。檢調目前持續釐清相關人員與案件的關聯及有無其他不法情事，實際涉案範圍仍以檢方後續調查結果為準。

嘉義市警察局第一分局何姓分隊長涉嫌洩漏臨檢勤務資訊案，檢調持續追查相關案情。聯合報系資料照
嘉義市警察局第一分局何姓分隊長涉嫌洩漏臨檢勤務資訊案，檢調持續追查相關案情。聯合報系資料照

檢調 嘉義 臨檢

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