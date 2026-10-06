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台、英合作持續移交受刑人 法務部：累計完成5件移交案

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部今表示，於今年9月29日及10月5日先後順利完成2名英籍受刑人移交案件，由英國皇家監獄及緩刑署（HM Prison & Probation Service）派員接返回英服刑。此為我國與英國簽署受刑人移交協議以來完成之第4、第5件受刑人移交案件。

法務部說，移交外籍受刑人返國執行，除有利受刑人家屬就近探視外，也有助於受刑人順利復歸社會，落實受刑人移交制度兼顧司法正義及人道關懷之精神。為此，與英國皇家監獄及緩刑署及英國在台辦事處密切合作，共同協助在我國服刑之英籍受刑人返回母國繼續執行剩餘刑期。

據表示，為順利完成2件受刑人移交案件，法務部部召開跨機關工作會議，邀集英國皇家監獄及緩刑署、英國在台辦事處、外交部、內政部移民署、本部調查局國際事務處、桃園市調查處、矯正署、台北監獄及桃園地檢署等機關共同參與，就移交日期、戒護措施、證件確認及執行細節充分協調，確保兩案均符合跨國移交受刑人之相關程序，並分別完成移交作業。

法務部指出，台、英兩國自簽署受刑人移交協議以來，歷經多次合作，已建立穩定且有效率的聯繫及合作機制，從案件請求、審查、執行規劃到實際移交，我各機關與英方均保持密切合作與良好溝通，充分展現台英雙方互信互惠、攜手深化國際合作的成果。

2026年9月29日台英合作完成第4件英籍受刑人移交案件。圖 /法務部提供
2026年9月29日台英合作完成第4件英籍受刑人移交案件。圖 /法務部提供

2026年10月5日台英合作完成第5件英籍受刑人移交案件。圖 /法務部提供
2026年10月5日台英合作完成第5件英籍受刑人移交案件。圖 /法務部提供

受刑人 法務部 皇家

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