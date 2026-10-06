聽新聞
0:00 / 0:00
台、英合作持續移交受刑人 法務部：累計完成5件移交案
法務部今表示，於今年9月29日及10月5日先後順利完成2名英籍受刑人移交案件，由英國皇家監獄及緩刑署（HM Prison & Probation Service）派員接返回英服刑。此為我國與英國簽署受刑人移交協議以來完成之第4、第5件受刑人移交案件。
法務部說，移交外籍受刑人返國執行，除有利受刑人家屬就近探視外，也有助於受刑人順利復歸社會，落實受刑人移交制度兼顧司法正義及人道關懷之精神。為此，與英國皇家監獄及緩刑署及英國在台辦事處密切合作，共同協助在我國服刑之英籍受刑人返回母國繼續執行剩餘刑期。
據表示，為順利完成2件受刑人移交案件，法務部部召開跨機關工作會議，邀集英國皇家監獄及緩刑署、英國在台辦事處、外交部、內政部移民署、本部調查局國際事務處、桃園市調查處、矯正署、台北監獄及桃園地檢署等機關共同參與，就移交日期、戒護措施、證件確認及執行細節充分協調，確保兩案均符合跨國移交受刑人之相關程序，並分別完成移交作業。
法務部指出，台、英兩國自簽署受刑人移交協議以來，歷經多次合作，已建立穩定且有效率的聯繫及合作機制，從案件請求、審查、執行規劃到實際移交，我各機關與英方均保持密切合作與良好溝通，充分展現台英雙方互信互惠、攜手深化國際合作的成果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。