冒中科院名義買ADI、德儀高速軍工晶片賣對岸 10業者起訴遭求重刑

全球知名的美國半導體公司亞德諾（ADI）與德州儀器（TI）在台3家大型代理商，遭前員工及往來廠商分別成立公司，涉嫌冒用中山科學研究院或台灣廠商名義，向ADI及TI訂購高速軍工晶片，再變更包裝「洗產地」為台灣後，轉賣給中國大陸軍工業製造武器並獲利上億。新北地檢署依詐欺取財、偽造文書及洗錢防制法等罪嫌起訴10家科技、資通公司負責人，並各求處10到2年不等徒刑。

遭起訴的10名不肖業者包括優活創意科技、泉達資通、恆達資通前後任負責人陳建雄、陳建輝兄弟及陳健偉，石擎與睿虎科技負責人王維鋒，凱盟資通曾恬綺，宏巨應用科技洪俊民，晟明科技蔡玉書，華謚科技蔣昆成，亨得投資賴金蘭，匯聚通信、展開科技袁同台。

檢調查出，上述業者以不實資料透過在台代理商取得的高速軍工用晶片，為經濟部國貿署認定的戰略性高科技貨品清單，受到嚴格控管，美國商務部對於此類晶片流向、終端使用者及終端用途均嚴格控管，任何買家購買時，都須應出具最終使用者購買聲明或聲明實際最終使用者、用途及產品流向的KYCC文件，原廠才願出貨。

上述10名業者所購入的各款晶片，功能主要為雷達接受器、電子偵查、干擾器、超音波、通訊儀器和天線陣列，檢調研判，這些晶片最後流向應是供給中國大陸研究單位製造飛彈和軍用雷達以強化軍力。

起訴指出，10名業者為了將受ADI和TI管制的晶片賣給香港公司或由中國大陸實質掌控的香港公司賺取高額價差，涉嫌假借中科院或自身公司在台使用名義，先是做出「不會出口或轉出口給受美國制裁對象」、「承認受美國出口管制法規拘束」、「最終使用者資訊為必要提供內容，若無法提供者僅能將產品販售限於台灣地區」等不實聲明，誆騙代理商賣出晶片。

之後，涉案業者明知晶片原產地為美國、泰國、菲律賓和韓國等地，且購入晶片後並無在台灣從事足以變更原產地的加工，卻以直接更改晶片外箱包裝，並將出口報單標記為「MADE IN TAIWAN」等不實手法，誤導海關據以辦理出口通關。

其中，陳建雄、陳建輝、陳健偉自2017年至2025年4月間，藉此獲利9275萬餘元；賴金蘭、蔣昆成2人自2019年至2026年4月獲利達1億3583萬餘元；袁同台自2022年1月至2025年10月獲利也達1億811萬餘元；其餘與陳健雄配合的4人也獲利數十萬至641萬餘元不等。

檢察官斥責，美國商務部嚴格禁止屬於戰略性高科技貨品的高速晶片輸往大陸及港、澳地區，涉案業者卻為牟取暴利，明知此類晶片買家顯為大陸軍工業，欲將得手晶片用來製造精良武器充足自身武力，影響我國國家安全甚巨，同時恐使美國誤認我國蓄意協助對岸取得軍用晶片而遭受貿易制裁，嚴重損及我國國際形象，因此對涉案廠商各求處10年至2年不等徒刑，相關不法所得也建請法官宣告沒收。