市價逾2000元火舞秀免費看 毛嘉慶告發莊競程涉賄選

一場免費火舞秀掀賄選爭議！時事評論員、桃園市中壢區無黨籍市議員參選人毛嘉慶今赴新竹地檢署告發民進黨新竹市長參選人莊競程免費招待選民觀賞市價逾2000元商演，質疑已涉及提供不正利益，要求檢方偵辦。對此，莊競程陣營無回應。

毛嘉慶指出，莊競程團隊10月2日晚間在原慈雲夜市空地舉辦「即將成真火舞團」大型公演並免費開放入場，但該表演商業售票價值動輒每人2000元以上，質疑遠超法務部查賄認定的利益門檻，且現場跡證顯示，活動疑假借藝文表演為名，提供高額不正利益政治宣傳。

毛嘉慶表示，選罷法明文禁止以具有經濟價值的不正利益動搖選民投票意向，並提出3項事證質疑莊競程。首先，活動現場發放的文宣、瓶裝飲用水，均印有莊競程姓名、肖像與競選標語，演出舞台也印有「新竹市長參選人莊競程」，質疑該活動並非單純公共藝文活動，而是莊競程團隊主導的選舉活動。

其次，莊競程雖曾稱活動「沒有政治意圖」，但當晚不僅登台參與互動式表演，也與民進黨新竹縣長參選人鄭朝方同台。毛嘉慶質疑，台上有參選人進行政治宣傳，台下民眾則免費觀賞具有一定商業價值的演出，已涉及「假表演、真造勢」。

第三，毛嘉慶指出，「即將成真火舞團」商業巡演單張票價動輒2000、3000元以上，此次卻免費提供民眾觀賞；相較法務部過往針對貢丸湯、洗衣精等案件查辦，他質疑是否存在「雙標執法」。

至於為何跨區到新竹告發，毛嘉慶表示，據其掌握，「即將成真火舞團」接下來還規畫前往桃園、苗栗等地巡迴，若類似模式持續複製到其他縣市，恐衍生更多爭議，因此決定直接到新竹地檢署告發，希望檢調從源頭調查。

毛嘉慶也表示，自己是無黨籍參選人，沒有政黨或財團資源，因此此次具名檢舉，也是要爭取法務部查賄檢舉獎金，若能取得獎金，將作為參選中壢區市議員的競選經費。

毛嘉慶最後向竹檢提出訴求，要求查扣相關演出合約、發票、場地租借單據及帳冊，釐清演出與硬體成本是否如實申報政治獻金，並要求檢方依涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」第99條第1項期約交付不正利益罪嫌，調查莊競程及相關人員。

毛嘉慶今赴新竹地檢署告發莊競程免費招待選民觀賞市價逾2000元的火舞商演，質疑已涉及提供不正利益，要求檢方偵辦。圖／取自毛嘉慶臉書

毛嘉慶今赴新竹地檢署告發莊競程免費招待選民觀賞市價逾2000元的火舞商演，質疑已涉及提供不正利益，要求檢方偵辦。圖／取自毛嘉慶臉書

毛嘉慶今赴新竹地檢署告發莊競程免費招待選民觀賞市價逾2000元的火舞商演，質疑已涉及提供不正利益，要求檢方偵辦。圖／取自毛嘉慶臉書