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涉嫌每人300元向志工買票 彰化1里長參選人涉賄選被聲押禁見

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣彰化市某社區發展協會今年8月舉辦志工參訪活動，東芳里張姓里長參選人涉嫌以現金每人300元，向有投票權的志工買票，經彰化地檢署偵查，認張姓參選人涉犯投票行賄罪嫌重大，聲押今獲彰化地方法院裁定准押禁見。

彰檢指出，彰化市某社區發展協會今年8月舉辦社區發展協會志工參訪活動期間，張姓里長參選人以300元向有投票權的志工買票，經彰檢檢察官指揮彰化縣調查站調查官向社區發展協會調取相關資料，昨（10月5日）通知張姓參選人和相關志工20多人到庭說明後，認張姓參選人涉犯公職人員選舉罷免法第 99 條第 1 項之投票行賄罪嫌重大，有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭逮捕並向彰化地方法院聲請羈押禁見，今法院裁定准予羈押禁見，相關志工均請回。

據地方人士指出，張姓參選人獲知志工參訪活動費用每人300元，他允諾繳費後予以退還，又在社區活動中承諾如果當選，發給社區長者活動費用從目前每人300元提高到600元；第一次從事競選活動的張姓參選人先前工作環境單純，「不清楚」這樣做涉及賄選

彰檢表示，對於民眾提出的每項寶貴賄選情資，不論是餐敘、旅遊、禮品、現金等各種型態的賄選行為，本署均將秉持「查察無死角、究責無期限、執法無上限」的態度積極深入蒐證，在此呼籲民眾共同守護彰化最乾淨、最民主的選風，共同守護民主選舉的核心價值。

彰化縣彰化市張姓里長參選人涉及期約賄選，彰化地檢署向彰化地方法院聲押獲裁定准押禁見。記者簡慧珍／攝影
彰化縣彰化市張姓里長參選人涉及期約賄選，彰化地檢署向彰化地方法院聲押獲裁定准押禁見。記者簡慧珍／攝影

里長 彰化 賄選

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