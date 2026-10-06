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退將栗正傑被鍾年晃罵「去中國乖得跟龜兒子」 怒告求償百萬吞敗

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國軍退將栗正傑在政論節目諷刺丹娜絲風災「天公伯這個長眼了」，名嘴鍾年晃在節目批評栗「去中國像龜兒子、人渣」，栗正傑氣炸，提告向鍾年晃求償100萬元，但法官認為鍾的言論是針對公共議題進行針砭與價值判斷，判栗正傑敗訴。

判決指出，去年丹娜絲颱風重創台南，栗正傑在政論節目中諷刺執政黨「天公伯來收你了」、「以前來講，每次災後國軍一定去救災，這次為什麼沒有國軍去救災？…這次漢光演習，你看看，選在漢光演習前一天颱風來找你，讓你國軍沒辦法去救災，那是不是天公伯這個長眼了，對不對？就是針對你們大罷免來的。」

栗還在節目中稱「颱風沿著臺灣海峽南端直接上來，就是針對賴清德的本命區，直奔台南而去，然後將台南光電、柚子啊全部一掃而空，且國軍沒辦法救災，為什麼？因為搞漢光演習，沒有兵力救災，是不是雪上加霜？」

鍾年晃見栗正傑於節目中諷刺台南風災，隨後別台政論節目中反擊，稱此為「標準紅色力量心態」，在台灣享盡健保與退休俸好處卻罵台灣，「去到中國的時候乖得跟龜兒子一樣，什麼都不敢講，真是人渣」。

栗正傑不滿被鍾年晃稱是「龜兒子」，認為鍾是人身攻擊，已逾越言論自由界線，嚴重貶損他的人格尊嚴及社會評價，請求鍾年晃賠償精神慰撫金100萬元。

高雄地方法院審理時，鍾年晃辯稱，他在節目中的完整內容不是說栗正傑，而是泛指「一方面在台灣享盡健保、退休俸、自由民主、言論自由等好處，然後一方面罵臺灣，去到中國時又乖的跟龜兒子一樣，什麼都不敢講」的人所為評論，發言內容屬可受公評之事，未逾越合理範疇。

法官認為，栗正傑常接受媒體採訪，針對兩岸軍事情勢及軍事政策發表專業評論，對於社會輿論的監督與檢驗應具有較一般民眾更高的容忍度，雖然「龜兒子」、「人渣」等用語尖銳且負面，但依據語境、討論主題及節目性質，鍾年晃當時是就公共議題進行評論及針砭，而非單純辱罵。

法官認定，鍾年晃發言背景是針對國軍救災、災害應變等公共議題進行針砭與價值判斷，對於促進公領域論辯，仍有一定程度貢獻，自應給予較大言論空間，判栗正傑敗訴。可上訴。

名嘴鍾年晃在節目批評退將栗正傑「去中國像龜兒子、人渣」，栗正傑氣炸，提告向鍾年晃求償100萬元敗訴。聯合報系資料照
名嘴鍾年晃在節目批評退將栗正傑「去中國像龜兒子、人渣」，栗正傑氣炸，提告向鍾年晃求償100萬元敗訴。聯合報系資料照

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