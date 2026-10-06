為中共蒐集情報人員個資 退役空軍上尉與房仲子觸國安底線

退役空軍上尉、曾任中國河北某鄉長的七旬費姓男子，涉嫌於2024年在台蒐集2名情報人員身分、住址、工作地點及行蹤等資訊，並與任職房仲的兒子分工取得相關資料後交付陸方，桃園地檢署將費氏父子分別依違反國家情報工作法、國安法及個資法起訴。

現年77歲的費守鋐（原名費英贛）曾於國防部空軍第五聯隊第五補給大隊服役，擔任少尉飛機修護官，陸續升任上尉後於1976年10月退伍。根據情資顯示，費某於2021年元旦起擔任中國大陸地區河北省某縣市的鄉長一職，並疑似替中國大陸從事間諜行為，收集、刺探及洩漏我國情報人員相關資訊。

由於案件涉及國家安全及情報人員人身安全，由桃園地檢署國安專組檢察官林奕瑋指揮國防部憲兵指揮部士林憲兵隊、台北市警文山第一分局及桃園市警桃園分局共同組成專案團隊追查。

起訴指出，2024年元月21日間收到一名真實姓名、年籍不詳，自稱「高金力」的男子，利用通訊軟體微信，傳送我國某單位情報人員A1年籍資料、學歷及照片，並以不詳價格委託費某收集、刺探AI的職業、所使用交通工具、實際居住地址及工作地點等經核定為一般公務機密（非軍事機密）。

費某於同年月24日上午9時12分將取得的A1資訊一併傳給在某房屋仲介公司擔任房仲的47歲兒子，要求調查A1名下所有建物資料，費子半小時後登入該家房仲系統內，將查到A1的建物登記第二類謄本回傳給費父。

2024年5月22日下午5時餘，費某以8萬元價格委由權威國際徵信公司調查A1個人行蹤、工作地點及行車動態，並將相關基本資訊及建物登記謄本等交給業者後，當場預付4萬元定金。不知情的陳姓徵信業者展開蒐證後，將A1所使用的車輛、居住地址、工作地點製作成＂三重PDF＂檔交給費某，並收到4萬元尾款；費某取得後再透過微信將檔案傳給「高金力」，藉此把A1的身分及行動資訊交付中國大陸方面。

同年7月18日下午6時，費某又將「高金力」另外交付情報人員A2的姓名、出生年月日、身分證字號、地址、學歷及照片等資料，再度交給徵信業者，委託業者調查A2個人行蹤、估作地點及行車動態，而他自己則於1小時後，現身在A2住家附近進行調查，藉此掌握A2相關行蹤。檢方認定，這次同樣是未經合法授權蒐集、利用A2個人資料，目的則在於替中國大陸方面刺探我國情報人員的身分及行動資訊。

專案小組經持續蒐證掌握具體事證，今年8月17日持搜索票，前往費某住處搜索，並將他拘提到案。檢察官訊問後認為費某犯罪嫌疑重大，且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見獲准，後續再傳訊費某兒子及相關證人，進一步釐清父子分工及情報資料流向。

檢方偵查，認為費某涉及違反國家情報工作法第30條之1第1項前段、第2項，涉嫌從事間諜行為而收集、刺探及洩漏、交付情報人員身分、行動資訊予中國大陸地區人員；另涉國家安全法及個人資料保護法等罪嫌。費子則被認定涉犯個人資料保護法第20條第1項規定而犯同法第41條非公務機關非法利用個人資料罪。全案依國民法官法提起公訴。

桃園地檢署指出，本案不僅涉及公務機密及情報人員個人資料，更攸關情報人員的人身安全。檢方強調，國家安全是國家存續的根本，也是保障民主自由體制的基石，對各類危害國家安全的滲透犯行絕無妥協空間，將持續與國安及司法警察團隊合作查緝。