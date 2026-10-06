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送按摩器、頸枕「賄選」高雄楠梓1現任里長被聲押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄楠梓區某周姓現任里長被查出贈送眼部按摩器、充氣頸枕等禮品賄選，橋頭地檢署接獲情資，昨天發動搜索，帶回周女及樁腳、選民等22人到案，昨晚複訊後，依投票行賄罪聲押周女及錢姓樁腳。

檢警調查，周女自今年4月起就布局連任，利用鄰長志工交流餐會場合，與錢姓樁腳提供價值500元的眼部按摩器及約145元充氣頸枕作為餐會禮品，至少有7人拿到該份禮物。

橋檢日前接獲情資，檢察長郭景東極為重視，分案後由主任檢察官施家榮、檢察官梁詠鈞負責偵辦，郭郡欣、嚴維德、李侃穎、余晨勝、劉維哲、黃聖淵、洪若純、趙翊淳、朱美綺、李冠林等檢察官參與偵辦。

昨天檢方指揮楠梓分局、高雄市調查處發動搜索，查扣證物並傳喚、通知周女、錢姓樁腳及選民、證人共22人到案。

橋檢檢察官依據事證，昨深夜複訊後認定周女及錢姓樁腳贈禮已觸犯投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據及勾串共犯、證人等羈押原因，並有羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

橋頭地檢署外觀。聯合報系資料照
橋頭地檢署外觀。聯合報系資料照

賄選 里長 按摩

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